Parque Ambiental: Paraná anunció que no respaldará ningún proyecto sin licencia social

Intendentes del Área Metropolitana se reunieron este miércoles en Oro Verde, en el marco de la polémica generada por la información trascendida sobre la posible ubicación en esa ciudad del “Parque Ambiental” de tratamiento de residuos. El anfitrión César Clement recibió al viceintendente David Cáceres de Paraná, Ariel Voeffray de San Benito, Ariel Weiss de Colonia Avellaneda, Soledad Daneri de Sauce Montrull y Cristian Kemerer de Colonia Ensayo.

El encuentro se produjo mientras afuera del Municipio de Oro Verde se manifestaba un grupo de vecinos de esa ciudad contra la ubicación de la planta de residuos en la localidad.

El viceintendente de Paraná, David Cáceres, confirmó a la salida del encuentro que la Municipalidad no acompañará ninguna iniciativa vinculada al traslado del Volcadero o la instalación de un parque ambiental si no existe “consenso social” entre las comunidades involucradas.

En declaraciones a Canal 9 Litoral, explicó que la reunión fue convocada por el intendente de Oro Verde tras conocerse los resultados de informes técnicos impulsados por el gobierno provincial sobre posibles terrenos para instalar un parque ambiental.

“A instancias del intendente de Oro Verde, tuvimos una reunión con todas las localidades que integran la mesa mancomunada que el gobierno provincial conformó para tratar los temas que nos vinculan. El intendente (Clement) nos manifestó que no iba a aceptar lo que determinaron los informes técnicos respecto a las posibilidades de los terrenos que se evaluaban para un Parque Ambiental”, sostuvo Cáceres. “El intendente no va a dar las habilitaciones competentes”, enfatizó. Así pierde posibilidades la radicación de la planta de tratamiento de residuos en la ciudad lindante al sur con la Capital.

En ese marco, remarcó que la postura de Paraná será no avanzar en ninguna propuesta que no tenga aceptación de la comunidad. “Es la decisión de la intendenta Rosario Romero no acompañar ninguna iniciativa que no tenga consenso social”, afirmó.

Cáceres señaló además que el informe presentado por Provincia fue compartido con todas las localidades del área metropolitana y que hubo coincidencias respecto a la necesidad de respetar la postura social de cada comunidad.

“El gobierno provincial nos hizo ver un informe técnico sobre algunos lugares que podrían servir para esto. Todas las localidades nos interiorizamos del resultado de ese análisis. El intendente de Oro Verde manifestó estar en contra de esa posibilidad y las demás localidades lo hemos venido a acompañar y a decirle que si no hay consenso social, ni ese ni ningún otro”, indicó.

Por otro lado, el viceintendente adelantó que Paraná avanzará en un programa propio para el tratamiento de residuos, en el marco de la causa judicial que exige una solución para el volcadero.

“La intendenta ha decidido llevar adelante, producto de una instancia judicial, un programa para hacer un relleno sanitario en nuestro propio destino final de residuos y trabajar en nuestra planta recicladora para optimizar la infraestructura”, expresó.

Finalmente, Cáceres planteó la necesidad de que cada localidad pueda desarrollar su propio sistema de tratamiento de residuos para evitar que Paraná continúe recibiendo basura de ciudades vecinas.

“Queremos llevarle una propuesta al gobierno provincial para que acompañe a las localidades a tener sus propias plantas y tratar sus residuos. De esa manera, Paraná dejaría de recibir tanta carga de residuos de localidades aledañas, algo que agrava aún más el depósito final de residuos en nuestra ciudad”, concluyó.

Respecto de la respuesta del Municipio al fallo judicial que ordenó el traslado del Volcadero, Cáceres agregó: “Estamos presentando un programa para poder sanear el depósito final de nuestros residuos con un relleno sanitario, trabajando con nuestros especialistas y fundamentalmente poniendo al 100% nuestra planta recicladora y sumando más turnos”.