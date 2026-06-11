Cinco años de prisión para el conductor que, alcoholizado y a contramano, chocó y mató a un hombre en ruta 11

Una inusitada tragedia vial ocurrida a fines del año pasado en la ruta 11, en Oro Verde, se cierra judicialmente con un acuerdo de juicio abreviado y una pena de cinco años de prisión efectiva para el único responsable. Maximiliano Medina aceptó la pena por haber ingresado a contramano en la autovía y causado la muerte de Luis Carlos Ruhl, en una tragedia donde no hubo más víctimas por causalidad o por las maniobras oportunas de otros automovilistas.

La sanción de la cual se espera su homologación por parte de la jueza del Tribunal de Juicio de Paraná, Carolina Castagno, incluye también la inhabilitación para conducir vehículos por el doble del tiempo, es decir 10 años.

El crimen vial sucedió en la noche del 21 de diciembre, cuando Medina se incorporó al carril de la autovía que une Oro Verde y Paraná, en el sentido de circulación hacia la capital entrerriana. Hubo autos que lo esquivaron, pero Ruhl no alcanzó a maniobrar a tiempo su VW Senda cuando el VW Gol se le fue directamente encima. Ruhl, oriundo de Aldea Brasilera, falleció a los 67 años, mientras que su esposa sufrió severas heridas. El test de alcoholemia de Medina arrojó resultado positivo

El integrante de Prefectura Naval Argentina que residía en la provincia de Santa Fe, pero era de Sauce de Luna, no tenía margen para ir a discutir nada a un juicio oral. De esta manera, el fiscal Juan Manuel Pereyra, los querellantes Pedro Fontanetto y Germán Palomeque, y el defensor Jesús Germano, acordaron la pena de cinco años de encierro que fue presentado en una audiencia este jueves a la mañana. Medina irá a la Unidad Penal N° 1 de Paraná luego de que el acuerdo sea homologado en una sentencia por la jueza Castagno.

Se informó a ANÁLISIS que se tuvieron en cuenta numerosos aspectos de la causa, además de la muerte de una persona, para pedir dicha sanción, como las lesiones en la viuda, la conducción a contramano y con alcohol en sangre, además de que la tragedia podría haber sido mayor, atento a los testimonios dramáticos de los otros automovilistas que circulaban por el lugar al momento del hecho.