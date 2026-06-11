Frigerio recorrió la ampliación de Las Camelias en Villaguay y destacó la inversión en tecnología avícola

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este jueves la empresa Las Camelias, en Villaguay, que desarrolla una ampliación de la granja con tecnología de última generación. En la oportunidad dialogaron sobre la importancia del sector para la producción y la generación de empleo.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y fue recibido por uno de los responsables del proyecto que lleva adelante la empresa, Pablo Marsó. "Siempre estamos en contacto con todas las empresas del sector", dijo Bernaudo al referirse al acompañamiento que realiza la provincia a la actividad avícola.

Además, valoró la inversión que la firma realiza en los nuevos galpones de la planta de Villaguay: "Se trata de una incorporación con la más alta tecnología de esta industria, que es tan importante para la provincia. Otras empresas también están avanzando en ese camino, buscando producir más, con foco en la eficiencia y en lograr la mejor conversión productiva".

El funcionario también remarcó el potencial de crecimiento del sector, "la carne de pollo va camino a tener un consumo por habitante aún mayor en la Argentina". Precisó, además, que hay margen de crecimiento en el mercado interno y también en el externo, especialmente cuando se trabaja con calidad y certificaciones, como ocurre en Entre Ríos.

Por su parte, Pablo Marsó agradeció la visita del gobernador y destacó la importancia de mostrar el trabajo cotidiano de la empresa: "Es una forma de mostrar lo que estamos haciendo en el día a día, en la producción avícola, que tiene puntualmente en este momento una inversión que estamos haciendo en una granja de última tecnología".

El empresario explicó que el proyecto se apoya en dos ejes centrales: "Tenemos dos pilares fundamentales: la bioseguridad y la producción eficiente, prestando atención en los detalles y donde la precisión es la clave".Asimismo, precisó las características de la nueva infraestructura: "Son galpones de ambiente controlado, con capacidad para 44.000 aves cada uno. Son 12 galpones, o sea estamos produciendo alrededor de 500.000 pollos por crianza. Así que es un desafío importante", concluyó.