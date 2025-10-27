Una nena de dos años cayó a una pileta en Paraná y ahora lucha por su vida en el hospital San Roque

Una niña de dos años se encuentra internada en estado crítico en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, tras haber caído a una pileta de natación en una vivienda de fin de semana ubicada en la zona de Bajada Grande. La pequeña se encontraba jugando junto a otros niños cuando, por causas que aún se investigan, ingresó a una casa que en ese momento estaba deshabitada y donde había una pileta de fibra de vidrio.

En circunstancias que se tratan de establecer, la niña cayó al agua y permaneció varios minutos sumergida, hasta que otro niño que la acompañaba advirtió la situación y dio aviso a los adultos. El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 19, en inmediaciones de calle Baxada del Paraná y camino costero, en Bajada Grande.

Maniobras de rescate y traslado

Cuando fue retirada de la piscina, la menor ya presentaba signos de asfixia por inmersión. Según los testigos, se encontraba “morada y sin reacción”.