Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional

El estadio Julio César Paccagnella será escenario este lunes de una nueva presentación del Club Rocamora de Concepción del Uruguay. El Rojo volverá a ser local en el marco de la Conferencia Sur en el Torneo Apertura de la Liga Nacional de básquet femenino. Su rival a partir de las 20.30 será Independiente de Neuquén.

Luego de comenzar con tres victorias consecutivas, el Rojo sufrió tres derrotas al hilo frente a Obras, Ferro y El Talar, por lo que intentará torcer el rumbo jugando como local. Con récord 3-3 está en la quinta posición de la tabla.

El Rojo neuquino, por su parte, viene de vencer a Deportivo Berazategui por 72-65 en su última presentación el pasado miércoles. Con ese resultado a cuestas salió a la ruta con el afán de seguir subiendo desde el octavo puesto en el que se encuentra actualmente con récord 2-5.

La capitana del equipo Antonella González valoró la confianza en el proceso dentro del campeonato y destacó que las ausencias de Santina Cherot y Florencia Losada (disputaron el Sudamericano U17) fueron importantes para la rotación. De todos modos aclaró: “No pensamos mucho en quienes no están, sino en las que están y qué podemos hacer con eso”.

Sobre la presencia de las dos juveniles decidirá la entrenadora Sabrina Scévola, que tendrá que ver las condiciones en las que llegan a la ciudad después de viajar desde Paraguay, en donde fueron campeonas con la selección argentina U17.