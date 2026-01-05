Tres personas murieron calcinadas en un vehículo que perdió el control en ruta 14

Un Volkswagen Suran se incendió mientras circulaba anoche por la Ruta Nacional 14, en el empalme con Avenida 25 de Mayo, en el ingreso a Chajarí. Al menos tres personas fallecieron en el interior del auto, en tanto que una mujer fue trasladada al Hospital local Santa Rosa.

El reporte policial indica que el vehículo circulaba por la ruta, en sentido Sur-Norte. A la 1.10 de este lunes, desde el Puesto Policial Paso Cerrito ubicado en el kilómetro 341 de la ruta, se informó sobre el accidente de tránsito.

Los agentes encontraron el auto incendiado, con al menos tres cuerpos en su interior, y dieron cuenta sobre el traslado de una mujer que viajaba en el mismo vehículo al Hospital Santa Rosa de Chajarí.

Si bien se investigan las causas del accidente, aparentemente el conductos del Volkswagen perdió el control del rodado.