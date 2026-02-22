Detuvieron a un hombre acusado de provocar un incendio en la ruta nacional 12

En jurisdicción de Ceibas (Islas), personal policial detuvo en flagrancia a un hombre acusado de provocar un incendio en la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 205.

Según se informó a AHORA, el hecho fue advertido por un transeúnte que dio aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, efectivos de la comisaría de Médanos interceptaron al sospechoso en el kilómetro 206, identificándolo como D.S.S, de 30 años, domiciliado en Villa Rosa, Pilar.

Durante el procedimiento se le secuestró un encendedor, elemento con el que habría iniciado el fuego. La Fiscalía dispuso su aprehensión bajo la carátula de supuesto delito de intento de incendio y estrago.

Las autoridades remarcaron la importancia de la rápida intervención para evitar que el foco ígneo se expandiera y generara mayores daños en la zona.

El trabajo de los Bomberos Voluntarios de Ceibas es intenso cada día, por tal motivo se solicita no prender fuego.