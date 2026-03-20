Liga Argentina de Básquet: ya están las fechas para la Reclasificación

Rocamora hoy lucha por la permanencia y está lejos de la Reclasificación (Foto Prensa Rocamora).

La Liga Argentina de Básquetbol, que cuenta con la participación de tres equipos entrerrianos, ya tiene fechas definidas para la Reclasificación, la primera etapa de loa playoffs de la temporada 2026/27. Las series, al mejor de cinco partidos, se disputarán del 1 al 13 de abril, según informó el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes.

Cabe destacar que esta instancia de Reclasificación contará con la participación de 16 equipos –ocho por conferencia– que se ubiquen entre el quinto y el 12º lugar de sus respectivas zonas, con ventaja de localía para los mejores ubicados.

En la Norte, los días serán: 1; 3; 7; 9 y 12 de abril. En la Sur, serán: 2; 4; 8; 10 y 13 de abril. Y los equipos quedarán emparejados de la siguiente manera: 5º vs 12º; 6º vs 11º; 7º vs 10º y 8º vs 9º.

Vale recordar que los cuatro mejores de cada conferencia accederán directo a octavos de final y deberán esperar a que finalice la Reclasificación para conocer a sus respectivos rivales, que se reordenarán según su récord durante la fase regular para armar los cruces.

La novedad de esta edición es que a partir de la tercera ronda de playoffs -cuartos de final- los cuatro equipos surgidos de la Norte se cruzarán con los cuatro surgidos de la Conferencia Sur.

Por ahora, Central Entrerriano de Gualeguaychú (2º) y La Unión de Colón (3º) avanzarían directamente a cuartos de final por sus buenas campañas en la Conferencia Sur. Mientras que Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay lucha por la permanencia y está 15º, a cinco puntos de El Talar (12º), el último en ingresar, por ahora, a la Reclasificación.

Hockey sobre césped: jóvenes talentos concentrarán del 6 al 9 de abril en Paraná

En la sede La Tortuguita de Rowing se desarrollará la Concentración Nacional del Plan de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16 de la Confederación Argentina de Hockey. Hay dos entrerrianos convocados.

Paraná será sede de la Concentración Nacional del Plan de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16 de hockey sobre césped. Será desde el 6 hasta el 9 de abril próximo y se llevará a cabo en la sede Tortuguitas de Rowing.

Según anunció este viernes la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), la concentración reunirá a jóvenes talentos de todo el país que participarán en entrenamientos de alto rendimiento, evaluaciones, partidos y capacitaciones, incluyendo charlas sobre preparación física, nutrición y el camino hacia los seleccionados nacionales.

Estarán a cargo Ezequiel Paulón (Dirección), Luciano Agüero (Preparación Física), Julián Amduni (Nutrición) y participarán entrenadores regionales de todo el país.

La nómina de convocados cuenta con jugadores de la región: Faustino Falco (Paraná Rowing Club) y Delfina Cuscueta (Club Unión Agrarios Cerrito).