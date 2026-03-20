Hockey sobre césped: jóvenes talentos concentrarán del 6 al 9 de abril en Paraná

Faustino Falco y Delfina Cuscueta, los convocados para la concentración en La Tortuguita.

Paraná será sede de la Concentración Nacional del Plan de Detección y Desarrollo de Talentos Sub 16 de hockey sobre césped. Será desde el 6 hasta el 9 de abril próximo y se llevará a cabo en la sede Tortuguitas de Rowing.

Según anunció este viernes la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), la concentración reunirá a jóvenes talentos de todo el país que participarán en entrenamientos de alto rendimiento, evaluaciones, partidos y capacitaciones, incluyendo charlas sobre preparación física, nutrición y el camino hacia los seleccionados nacionales.

Estarán a cargo Ezequiel Paulón (Dirección), Luciano Agüero (Preparación Física), Julián Amduni (Nutrición) y participarán entrenadores regionales de todo el país.

La nómina de convocados cuenta con jugadores de la región: Faustino Falco (Paraná Rowing Club) y Delfina Cuscueta (Club Unión Agrarios Cerrito).

Fuente y fotos: Federación Entrerriana de Hockey