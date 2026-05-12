Murieron dos niños tras el incendio de una vivienda en Concordia

Dos menores de 6 y 5 años fallecieron este martes por la noche luego de un incendio registrado en una vivienda del barrio Dos Naciones, en la ciudad de Concordia.

Según se informó a ANÁLISIS, el siniestro ocurrió en inmediaciones de calle Eva Perón y, por causas que aún se investigan, las llamas afectaron por completo la vivienda familiar.

Como consecuencia del incendio, ambos niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Además, el padre de los menores, un hombre de 38 años, debió ser derivado al mismo centro de salud con graves lesiones. De acuerdo a las primeras informaciones médicas, presenta quemaduras en las vías aéreas y permanece internado con asistencia respiratoria mecánica.

En el lugar del hecho trabajó personal de División Policía Científica, peritos de Bomberos y el fiscal José Arias, quien interviene en la investigación para determinar cómo se originó el incendio.