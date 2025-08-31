Elecciones en Corrientes: ya votó el 30% del padrón en la Capital

Este domingo los correntinos acuden al cuarto oscuro donde elegirán gobernador y vicegobernador, senadores provinciales, diputados provinciales, y en 74 municipios se renovarán intendentes y concejales.

La provincia de Corrientes va las urnas este domingo. Con 950.320 electores habilitados, los correntinos están listos para sufragar y elegir entre siete fórmulas en 373 centros de votación habilitados en toda la provincia.

El presidente de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, se mostró conforme con el desarrollo de la jornada electora en la provincia de Corrientes, que se lleva a cabo de forma "tranquila" y con una masiva concurrencia de votantes.

El funcionario informó que, hasta el momento, más del 30% del padrón de Capital ya emitió su sufragio.

Además, en diálogo con radio La Red dijo que los primeros resultados del escrutinio provisorio se darán a conocer alrededor de las 20.30.

Votó Juan Pablo Valdés

El candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, habló con la prensa luego de emitir su voto en la escuela Técnica Ingeniero Roque Guillermo Carranza de Ituzaingó.

Al respecto de esta jornada, Valdés dijo que “vamos a acompañar a mi compañero de fórmula y al candidato a intendente del oficialismo local, Emilio Nicolás, y cuando considere el momento oportuno voy a ir a la ciudad de Corrientes a esperar los resultados”.

Sobre la campaña camino a este día dijo que "la verdad que para nosotros han sido días largos e intensos". "Creo que lo más sano y lo más importante que tiene que hacer un candidato en este tiempo es contar lo que ha hecho", dijo Valdés a Radio Sudamericana.

Lisandro Almirón

El candidato a gobernador, Lisandro Almirón, habló con la prensa antes de ingresar a votar en la escuela Normal Dr. Juan Pujol.

Almirón, quien votó a las 10.54, criticó el sistema de escrutinio actual, diciendo al respecto que "Corrientes necesita mejorar las condiciones".

"Hoy nosotros tenemos que entender que el millón de correntinos está abocado a elegir un gobernador", ponderó el candidato y finalizó diciendo que "esperamos que todo funcione -por el escrutinio-, quienes creemos en las instituciones sabemos que los resultados son del pueblo".

Martín Ascúa

En Paso de los Libres, el candidato a gobernador, Martín "Tincho" Ascua, votó a las 10.40, en la escuela N° 93.

Antes de acudir a las urnas habló con la prensa. "Le pedimos a la gente que venga a votar, que ejerza su derecho a elegir", dijo ante los medios y agregó que "estamos un poco preocupados al recuento de los votos".

Ascúa se refirió a "la trazabilidad al momento de digitalizar el telegrama", ya que "la cadena de transmisión no ofrece todas las garantías que deberían tener". El candidato cerró su declaración diciendo que "el país está mirando las elecciones de Corrientes".

Gustavo Valdés habló de "campaña sucia"

El gobernador y candidato a senador de Vamos Corrientes, Gustavo Valdés llegó hasta la Escuela Sarmiento y denunció una campaña política "muy sucia". Señaló que está "muy tranquilo" y que esperará los resultados en Casa de Gobierno. Valdés votó a las 10.16.

Con respecto a las quejas de la oposición a correo Andreani, el mandatario dijo que de eso se encarga la Justicia Electoral Provincial. "Lo que sí nosotros esperemos que la justicia provincial haga su trabajo como corresponde", señaló.

Claudio Polich

El candidato a intendente de por la capital de Vamos Corrientes, Claudio Polich se acercó hasta la Escuela 6 Publio Escobar y votó a las 9.55. "Tenemos que estimular y de alguna manera incentivar a la gente a que participe, porque es muy importante en la democracia la participación", dijo.

En cuanto a las demoras, sostuvo: "Hay mucha gente joven haciendo de fiscales, muchos de ellos tal vez por primera vez, y eso genera por ahí a veces algún tipo de retraso".

Ricardo Colombi

El candidato a gobernador de ECO, Ricardo Colombi, se acercó hasta la escuela N° 84 Albino Arbo de Mercedes para sufragar. Precisó que al mediodía viajará a la capital y afirmó que el tiempo "está jugando una mala pasada". Además, señaló: "Hay siete listas, y cada una de ellas tiene sus propuestas, así que el ciudadano define".

Gustavo Canteros

El candidato Gustavo Canteros llegó al Colegio Centenario, donde emitió su voto a las 9.25. Antes de ingresar al establecimiento habló con la prensa presente.

Sobre las denuncias de atraso, dijo que "el proceso está prácticamente normalizado" y agregó que "es normal que se produzcan estos retrasos".

Además, se le preguntó sobre el control de las urnas al final de los comicios, a lo que respondió que "vamos a controlar, lógicamente, nosotros tenemos un organismo de control propio. El acta de escrutinio seguramente va a respaldar el accionar de cada una de las mesas".

Seria denuncia de Lisandro Almirón

El candidato a gobernador, Lisandro Almirón, declaró ante la prensa sobre la demora en las elecciones en varios establecimientos. Al respecto dijo que "es una falta de respeto", la mayoría de las escuelas están con retrasos por contratar una empresa que nunca participó de elecciones", haciendo mención a Andreani. Finalizó con un contundente "están haciendo un papelón".

Eduardo Tassano

El candidato a diputado provincial, Eduardo Tassano, señaló que la participación debería rondar el 70% de participación. "Tratar de llegar a eso me parece que es importante por el ejecutivo, por lo que se elige", dijo.

Germán Braillard

El candidato a intendente por el frente Limpiar Corrientes, Germán Braillard, dijo que el Colegio Nacional "abrió un poco más tarde" y agregó que "parece que todo muy está tranquilo, muchos nos preparamos para tener una jornada de lluvia, pero salió el sol, por lo que la gente va a poder participar y emitir su voto con amor".

Martín Barrionuevo

El candidato a vicegobernador por ECO, Martín Barrionuevo votó en la escuela N° 34 El Santo de la Espada, del barrio 1000 Viviendas a las 8.55. Cuando se le consultó sobre la cantidad de electores que espera, fue positivo y dijo que "va a ser mucho más alto que otras provincias, superior al 70%". Además, agregó que "todos los votos valen uno, el de los poderosos y el de los oprimidos".

Desde la mañana de este domingo los correntinos eligen entre:

-Gobernador y vicegobernador

-5 senadores provinciales

-15 diputados provinciales (de un total de 30)

En 74 municipios adheridos, también se renovarán:

-Intendentes

-Concejales

En caso de necesitar consultar donde votar, se debe hacerlo a través del siguiente enlace oficial: padron.corrientes.gob.ar

Fuente: El Litoral Corrientes