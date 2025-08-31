El papa León XIV exigió un alto el fuego inmediato en Ucrania: "La voz de las armas debe callar"

El Sumo Pontífice pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz".

El Papa León XIV exigió este domingo un cese al fuego inmediato en Ucrania. Luego de la tradicional oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice se refirió a los conflictos que aquejan al mundo y, especialmente, a la tragedia en el mar de Mauritania.

El Santo Padre recordó los bombardeos que azotaron la capital, Kiev, y que causaron varias muertes. En su alocución, el Papa invitó a no “ceder a la indiferencia”, sino a acercarse con la oración y actos de caridad. En esa misma línea, el Sumo Pontífice, con un tono urgente, pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional”. En este sentido, recalcó: “La voz de las armas debe callar, mientras que debe alzarse la voz de la fraternidad y la justicia”.

Con respecto al naufragio que se produjo frente a las costas del Atlántico, en el que perecieron más de 50 personas, el Papa León XIV hizo una dura reflexión sobre el suceso. “Esta tragedia mortal se repite cada día en todo el mundo”, aseguró, y pidió que este hecho sirviera como un recordatorio para “acoger al extranjero”. Conmovido, pidió rezar para que “el Señor nos enseñe, como individuos y como sociedad, a poner plenamente en práctica su palabra: ‘Fui forastero y me acogisteis’ (Mt 25,35)”.

Finalmente, el Papa recordó a los feligreses que mañana, 1 de septiembre, se celebraría la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. El Pontífice resaltó que esta celebración es “más importante y urgente que nunca” y que, en esta ocasión, tiene como tema “Semillas de paz y esperanza”. Con esta última reflexión, instó a los fieles a renovar su compromiso con el cuidado de “nuestra casa común”.

Fuente: Noticias Argentinas.