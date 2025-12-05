Cáceres advirtió que “para que a la provincia le vaya bien hay que cambiar el modelo”

El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, cuestionó las recientes declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio durante el acto de reconocimiento a policías de la provincia y advirtió sobre las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional.

“Las declaraciones del gobernador en el acto de reconocimiento a policías de la provincia son alarmantes. Dice que en 2026 se va a enfocar en la macroeconomía, lo que quiere decir que el bolsillo de las y los trabajadores va a tener que seguir esperando”, señaló Cáceres.

El dirigente peronista remarcó una contradicción entre el discurso y las acciones del mandatario provincial. “Otra vez, el discurso del gobernador va por un lado y lo que hace va por otro. Porque para que a la provincia le vaya bien, lo que hay que cambiar es el modelo que está aplicando Milei, que son las recetas del FMI”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, enumeró las consecuencias de las políticas económicas: “El ajuste, el empobrecimiento de la clase media, el cierre de las Pymes, la recesión, el abandono de la obra pública, de la educación, la salud, las rutas, no caen del cielo, son producto de las políticas del Gobierno nacional que Frigerio apoya, como hizo dándole un diputado más a Milei para que pueda festejar en la tribuna”.

Fue particularmente crítico con la situación de los empleados del Estado. “Los trabajadores estatales están cada vez peor, les arrebató la obra social y ahora tienen que esperar más, hacer más trámites, andar más. No es un problema de comunicación, es falta de gestión”, señaló y acotó: “Los sueldos están congelados, se lo están diciendo los gremios, a los que les pateó la paritaria para febrero del año que viene. Es una barbaridad”, reclamó.

El ex vicegobernador planteó que, “Para que la economía y el consumo crezcan, para que haya más inversiones y más empleo de calidad en la provincia, hay que poner en marcha un proyecto de desarrollo, no la primarización de la economía y la apertura indiscriminada de importaciones, hay que defender el trabajo que ya existe y que tanto sacrificio le costó a nuestra gente”, expresó.

En ese sentido, Cáceres instó al gobernador a “mirar un poco más la realidad y menos el guion que le arman para los medios”.

“Endeudarse cada tres meses no es un proyecto de país, Frigerio debería estar trabajando para proteger a las y los entrerrianos del desastre que está causando el gobierno de Milei”, concluyó.