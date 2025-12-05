Rige un alerta amarillo por calor en Paraná y otros cuatro Departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla por “temperaturas extremas” en cinco Departamentos de Entre Ríos este viernes. Quedan comprendidos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay.

El nivel amarillo es de “efecto leve a moderado en la salud”. Estas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Según precisa el SMN, en esta zona de la provincia se aguardan temperaturas máximas de 34 grados y posiblemente sensación térmica superior. El calor se hará sentir hasta el domingo ya que el lunes anuncian un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas y un descenso de las térmicas.