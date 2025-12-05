Una reinterpretación de Platón llega a Cantina Ferrero

El Elenco de Artes Escénicas presentará este sábado 6 de diciembre, a las 21, la obra "El Bankete", una reinterpretación contemporánea de los textos filosóficos de Platón. La función se realizará en Cantina Ferrero, ubicada en Piedrabuena 133, en Paraná. El objetivo central de la obra es recuperar las preguntas que El Banquete planteó hace más de dos milenios y trasladarlas al presente, para interrogar nuevamente a los espectadores sobre el amor y el modo en que se construyen los vínculos en la vida cotidiana.

La puesta está dirigida por Dimas Santillán, quien coordina al elenco conformado desde la universidad pública y que viene trabajando durante todo el año en talleres y espacios formativos vinculados a las artes escénicas. La propuesta escénica surgió como resultado de un proceso colectivo que buscó poner en diálogo el pensamiento platónico con experiencias corporales y expresivas contemporáneas, manteniendo el espíritu filosófico del texto original, pero otorgándole una impronta actual. Santillán destacó que la obra es también una celebración del trabajo artístico que se sostiene desde la universidad y de la importancia de preservar espacios de formación que están en contacto directo con la comunidad.

El público se encontrará con una adaptación que plantea nuevamente la pregunta sobre qué es el amor, desde la multiplicidad de cuerpos, voces y vivencias que integran el elenco. El equipo artístico trabajó durante meses en un proceso que, según describió el director, puso en primer plano la relación entre las corporalidades, las identidades y los modos de sentir.

Cantina Ferrero acompañará la velada con servicio de comida y bebida.

Además, el elenco viene realizando diferentes instancias de presentación vinculadas al proyecto, entre ellas una función realizada recientemente en Casa de la Cultura. El equipo artístico expresó que la obra busca celebrar el lugar del arte como espacio de vida y de resguardo. Desde el equipo, subrayaron la importancia de los proyectos surgidos desde la universidad pública y su relación con la comunidad.

La actividad será con modalidad a la gorra. Para reservar lugar, comunicarse al 343 4293086.