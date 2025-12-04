“Sé que soy un buen piloto, que voy para adelante”, expresó Franco Colapinto

En la antesala de su última carrera de la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) realizó un balance de su segundo año en la máxima categoría y dejó algunas frases antes de la competencia en el Circuito Yas Marina en Abu Dhabi.

“Creo que este año está claro que mi fuerte fueron las carreras, si hay algo que yo estoy confiado es cuando salgo a correr. Sé que soy un buen piloto, que voy para adelante y que tengo un ritmo muy fuerte, y en especial, sea como sea el ritmo de la clasificación, después estoy competitivo”, declaró el argentino tras ser consultado por Espn Argentina acerca de su manejo tanto en Clasificación como en Carrera a lo largo del 2025.

Tras esto, el oriundo de Pilar amplió “Es un auto con el que no estoy muy cómodo, el año pasado tuve ‘qualys’ muy buenas, desde el principio que me subí a un Fórmula 1 tuve tandas clasificatorias impresionantes y este año no pude. Prácticamente en ninguna clasificación sentí un ‘Uy, que vueltón que hice’ y eso es algo que nos gusta a los pilotos”.

Incluso, Colapinto aprovechó la ocasión para hacer una comparación con respecto a sus clasificaciones la temporada pasada y admitió: “Si bien hice buenas vueltas, nunca estuve 100% conforme como el año pasado con el Williams” y agregó “Creo que eso es la confianza que te transmite el auto, después cuando corres se empareja todo”

En declaraciones reproducidas por Campeones, Colapinto agregó: “Cuando el auto y yo estemos más conectados, yo más cómodo con lo que tengo que hacer, y con mi manejo, para que el auto vaya rápido, va a ser más fácil y va a generar una consistencia que va a traer eso que me falta”.