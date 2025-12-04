Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Liga Paranaense de Fútbol

Instituto le ganó a Palermo 2 a 0 y es uno de los clasificados a cuartos (Foto: Primer_Plan0)

La Liga Paranaense de Fútbol ya tiene definidos los cruces para la continuidad de los playoffs de la Copa Clausura de Primera División Masculina. Tras la disputa de los juegos de octavos, se resolvieron las llaves que contarán con los ocho mejores equipos, incluido Patronato, que se sumará tras haber finalizado primero en la fase regular.

Justamente, el equipo de Marcelo Candia y Leonardo Ferrero se medirá con Universitario, que viene de dar la nota ante Peñarol al ganarle por 3 a 2. En tanto, Don Bosco medirá fuerzas con Atlético Paraná. El Decano superó a Oro Verde por 2 a 1, mientras que el Salesiano igualó 1 a 1 con Los Toritos de Chiclana.

Por su parte, Neuquen chocará con Belgrano en otro duelo que promete ser atractivo. El Pingüino igualó sin abrir el marcador con San Benito, mientras que el Mondonguero vapuleó a Argenino Juniors por 4 a 0.

Por último, Sportivo Urquiza se medirá con Instituto. La V Azulada le ganó 3 a 2 a Camioneros; La Gloria hizo lo propio con Palermo por 2 a 0.

El panorama en el Femenino:

En el campeonato doméstico femenino, también hubo acción en los octavos de final. Atlético Paraná goleó a Don Bosco por 12 a 1; Belgrano hizo lo propio por 9 a 1 ante Oro Verde; Camioneros derrotó 3 a 0 Asociación River y Arenas, por su parte, derrotó a Atlético Neuquen por 3 a 1. Además, San Benito vapuleó 9 a 0 a Universitario y San Rafael lo hizo por idéntico resultado a Escuelas River Paraná.

Cabe destacar que San Benito Paraná y Academia Crack obtuvieron el pasaje directo a cuartos de final por haber terminado primero y segundo, respectivamente, en la tabla de posiciones.

Cómo quedaron los cruces:

San Benito Paraná-Arenas FC

Academia Crack-Belgrano

San Benito-Camioneros

San Rafael-Atlético Paraná