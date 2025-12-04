Deportes

Premios Olimpia: con entrerrianos, dieron a conocer los nominados

04 de Diciembre de 2025 - 21:19
Premios Olimpia

La ceremonia de premiación será el 22 de diciembre en la Usina del Arte.

Con presencia de deportistas entrerrianos entre los ternados, se dieron a conocer este jueves los nominados a la 71ª edición de los Premios Olimpia, a celebrarse el 22 de diciembre en la Usina del Arte y con la transmisión de la señal de cable TyC Sports. Entre los candidatos hay dos paranaenses: Carmelo Retamar (Bochas) y Luciano Biondi (Softbol); y la oriunda de Villa Clara Violeta Figueroa (Softbol).

En cuanto al fútbol, figuran entre los nominados: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, tras otro año de alto impacto deportivo en Rosario Central, Inter y Boca, respectivamente.

En el automovilismo, Franco Colapinto -ganador del Olimpia de Oro en 2024 junto a Emiliano Dibu Martínez- figura como candidato tras otra temporada en la Fórmula 1. Compartirá nominación con Agustín Canapino y Nicolás Cavigliasso.

En atletismo los candidatos son: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina. En tanto que Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez, en un trío de fuerte proyección, figuran en el boxeo.

El hockey sobre césped aparecen Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago . En el rugby figuran Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya.

Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia componen la terna de natación, en tanto que el tenis tendrá como candidatos a Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos, protagonistas de un circuito con presencia estable en los primeros planos.

Uno de los puntos que generó debate fue la aparición de Ángel Cabrera en la terna de golf, marcada por su retorno al circuito tras cumplir condena por causas de violencia de género. Su presencia, junto a Ricardo González y Emiliano Grillo, reinstaló la discusión sobre los procesos de reinserción en el alto rendimiento.

Entre las novedades estructurales, la edición suma la categoría de Esports (deportes electrónicos) y crea el Premio Inspiración, un reconocimiento que quedará en manos del público y ofrecerá una beca anual a los nominados sin Olimpia de Plata, con la intención de impulsar talento emergente.

Todos los nominados: 

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Básquet: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Voley: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

