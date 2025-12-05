Santa Fe colocó deuda por u$s800 millones en Nueva York y Entre Ríos "está cerca de emitir"

La provincia de Santa Fe colocó deuda con inversores internacionales por u$s800 millones, a un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,1%. Es el segundo distrito que consigue financiamiento en dólares tras las elecciones legislativas, ya que hace unos días la Ciudad de Buenos Aires había hecho lo propio.

A través de un comunicado oficial, la provincia informó que se recibieron ofertas por u$s1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1200 minoristas. Esto significa que una importante porción de las ofertas se dejaron afuera, con el objetivo de lograr una tasa más accesible.

Además, ese monto incluyó una oferta local por u$s350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina. "Esto es una fuerte señal de apuesta de los argentinos por la Provincia de Santa Fe", remarcó el gobierno provincial.

"Hay dos cuestiones a destacar: la excelente calidad del crédito de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional y otra muestra de la vuelta de Argentina al mercado financiero internacional", agregó.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, calificó esta rueda como "un día histórico" y destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas".

"Un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”, acotó.

"CABA que es el emisor comparable en cuanto a nivel de riesgo había conseguido u$s600 millones a 8,13% de tasa", ejemplificó en diálogo con Ámbito Juan José Vázquez, Head of Research de Cohen, para resaltar el buen resultado de Santa Fe.

A raíz del plazo de extensión obtenido, el título santafesino se transformó en el subsoberano más largo, según indicó un informe PPI.

Posteriormente a las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires había conseguido u$s600 millones. A mitad de año había sido Córdoba la pionera, con una colocación de u$s700 millones.

Hacia adelante, Max Capital subrayó que "Entre Ríos, Neuquén y Chubut son otras provincias que parecen estar cerca de emitir nueva deuda denominada en dólares".

En paralelo, la adjudicación de Obligaciones Negociables (ON), fundamentalmente por parte de empresas energéticas, alcanzó un récord de u$s3.000 millones en las primeras semanas de noviembre, equivalente a todo lo emitido entre 2022 y 2023.

El Gobierno pretende que esto sea el preludio para que Argentina vuelva a poder colocar deuda con bonistas privados. En la primera semana pos elecciones el riesgo país se hundió de los 1.081 puntos básicos hasta las 657 unidades. Sin embargo, actualmente el indicador que evalúa el riesgo de la deuda soberana no bajó demasiado de ese nivel, todavía insuficiente para atraer a los inversores internacionales.

"Lo de Santa Fe es un avance ya que sería la tercera colocación subsoberana en los mercados internacionales en lo que va del año", dijo Vázquez.

Un hecho que dificulta la reducción del riesgo país es el poco ímpetu del equipo económico a la hora de acumular reservas, que permitan darle certidumbre a los pagos de 2026. Desde el oficialismo advierten que hoy la compra de divisas puede presionar sobre el techo de la banda; en ese sentido, esperan que primero el shock positivo de expectativas genere las condiciones para un fuerte crecimiento de la demanda de pesos, y así se pueda sumar reservas a un tipo de cambio más bajo.

Fuente: Ámbito