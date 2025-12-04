Colectivos de Paraná: este viernes habrá asamblea de choferes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una asamblea de choferes para este viernes 5 entre las 10 y las 14. En ese horario convocó a los choferes a una reunión resolutiva en el camping sindical ubicado en Tibiletti y Mihura. En ese ámbito, el gremio definirá qué pasos dar el domingo próximo, cuando debute el nuevo servicio a cargo de la concesionaria San José. Se aclaró que el servicio de transporte no se verá afectado.

La audiencia realizada este miércoles en la Secretaría de Trabajo entre la UTA y la empresa San José no logró avances. La UTA insiste en aplicar el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza la continuidad laboral cuando cambia un concesionario, y respalda su posición en una medida cautelar dictada por el juez laboral Claudio Loguarro, que ordena que la nueva empresa absorba de forma transitoria al personal de Buses Paraná hasta que haya una sentencia definitiva.

El gremio exige que San José incorpore a 237 trabajadores. Como informó ANÁLISIS, en ese listado de las personas que pretenden que incorpore la nueva firma aparecen sorpresas insólitas: por un lado, hay trabajadores de las líneas del servicio metropolitano, que seguirá en manos de ERSA debido a la concesión otorgada por el gobierno provincial. Por esto es que la cifra de personal que pretenden traspasar alcanza los 237, número que era discutido por ser superior a los que trabajan en las líneas de la capital provincial.

En tanto, la empresa rechaza esa obligación argumentando que el contrato de concesión no exige continuidad del personal. San José ya contrató nuevos empleados y tiene unos 100 operarios, aunque reconoce que necesitará entre 130 y 140. Por ello permite que los choferes actuales se postulen, pero sin reconocerles la antigüedad.