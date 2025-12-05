Paralizaron la mayor fábrica de galletitas del país y dieron licencia a más de 2.300 empleados

La recesión que golpea a la industria alimenticia terminó por alcanzar a la mayor fábrica de galletitas de la Argentina. Con más de 2.300 operarios, el establecimiento de General Pacheco resolvió detener completamente su actividad durante 21 días, una medida sin antecedentes que los delegados califican como un síntoma grave del deterioro productivo.

El freno se explica por el desplome de ventas que dejó a los mayoristas con sus depósitos llenos y redujo al mínimo los pedidos. La acumulación de stock volvió innecesaria la continuidad de las líneas productivas y obligó a adoptar un esquema extraordinario para atravesar el cierre temporal sin afectar los ingresos de los trabajadores.

Para evitar suspensiones de personal, se acordó un esquema que contempla una semana de vacaciones pagas al 100%, otra semana de licencia paga y la realización de tareas internas sin vínculo con la producción para quienes no adhieran al sistema. Más de 1.300 trabajadores ya se anotaron y el regreso está previsto para el 5 de enero, aunque el clima de incertidumbre crece, según el anticipo de Data Gremial.

La empresa afectada es Mondelez International, que informó a su personal que la caída del mercado generó un retroceso acumulado de 13 mil toneladas en ventas en lo que va del año. El freno total pretende evitar un excedente aún mayor en un contexto donde la demanda se desplomó y el consumo se retrae en todos los segmentos.

Entre los productos alcanzados por la paralización se encuentran marcas como Oreo, Pepitos, Milka, Tita, Rhodesia, Terrabusi y Capri, fabricadas en distintos sectores de la planta bonaerense. El impacto se extiende a proveedores y comercios que dependen del abastecimiento continuo para sostener sus ventas de temporada.

El Sindicato de la Alimentación destacó que, pese a la crisis, se sostuvo el pago completo de diciembre, el bono anual de $525.000, el paquete navideño, las cajas de productos esenciales y un voucher de $53.000 para compras internas. Sin embargo, advirtió que el freno productivo está directamente vinculado con la caída del consumo, la apertura de importaciones y la contracción general de la actividad económica.

Los delegados también remarcaron que situaciones similares afectaron a otras firmas del rubro, como Georgalos o Tía Maruca, donde el desplome de ventas derivó luego en conflictos laborales, retiros y despidos. En Pacheco temen que el verdadero impacto se vea desde marzo, cuando la actividad deba recomponerse y aún no haya señales claras de recuperación.

Mondelez International forma parte de una de las tradiciones empresariales más antiguas del sector alimenticio. Sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX cuando diversas compañías estadounidenses consolidaron la producción de alimentos procesados y snacks bajo estructuras que luego serían la base de Kraft Foods.

Décadas después, a través de fusiones y reestructuraciones, el grupo expandió su presencia global y multiplicó su portafolio de marcas. En 2012, la compañía reorganizó sus operaciones y creó oficialmente Mondelez International como unidad dedicada al mercado mundial de galletitas, chocolates y golosinas, mientras Kraft quedó enfocada en alimentos tradicionales de Estados Unidos.

En Argentina, la firma desembarcó hace más de medio siglo y protagonizó un proceso sostenido de expansión industrial. Las plantas locales incorporaron tecnología, ampliaron líneas de producción y posicionaron al país como un centro regional para la elaboración de varias marcas líderes.

A lo largo de su historia, la empresa combinó períodos de crecimiento, exportaciones y renovación de productos con ciclos de ralentización marcados por crisis económicas locales. Sin embargo, el freno productivo actual es considerado uno de los más delicados desde su llegada al país.

La incertidumbre por lo que pueda ocurrir en 2026 se suma a las advertencias de consultoras privadas que anticipan un escenario de ventas muy por debajo de los niveles históricos.

(Fuente: ADNSur)