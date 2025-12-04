Robo en un edificio céntrico de Paraná: se llevaron tres cajas fuertes con dólares y pesos

Un audaz robo ocurrió este jueves al mediodía en un edificio de calle Malvinas al 300, en Paraná, donde delincuentes ingresaron a un departamento del piso 11 y se llevaron tres cajas fuertes con una importante suma de dinero en dólares y pesos.

Según se informó a ANÁLISIS de fuentes policiales, la propietaria había salido cerca de las 9 de la mañana y, al regresar alrededor de las 12.30, encontró el lugar totalmente revuelto y constató la faltante de las cajas fuertes, que estaban guardadas en distintos placares. Ninguna abertura del domicilio presentaba signos de violencia, por lo que se investiga el modo en que los ladrones lograron entrar sin dejar rastros.

Trabajaron en el lugar móviles de Comisaría Octava, personal de Policía Científica, División Robos y Hurtos y la Sección Investigaciones de la Departamental, quienes levantaron rastros y comenzaron las primeras diligencias para intentar identificar a los responsables del hecho.