Agmer declaró el estado de alerta y exigió al gobierno la reapertura de la paritaria docente

En un congreso llevado adelante en San Salvador, Agmer volvió a pedir la reapertura de la paritaria salarial y declaró el estado de alerta y movilización. El principal sindicato docente de la provincia emitió sus resoluciones este jueves por la tarde, con exigencias que están dirigidas directamente al gobernador Rogelio Frigerio.

Desde el gremio resaltaron que no solo se debe llamar a la instancia laboral, sino que también se deben reabrir las comisiones de trabajo y demandaron “estabilidad laboral mediante la titularización para docentes en todos los niveles”.

En otro apartado, desde Agmer fundamentaron sus requisitos en una serie de cuestionamientos que le hacen a la Casa Gris, como “la amenaza de reformas regresivas en material educativa, previsional y laboral”; avances “inconsultos” en relación a cuestiones vinculadas a la escuela secundaria; el cierre de carreras de formación docente y el riesgo de que se pierda el transporte escolar, dado que los contratos vencen el 31 de diciembre, consignó Ahora.