El concejal Gómez Tutau destacó la nueva concesión del transporte de Paraná

El concejal oficialista de Paraná, Emiliano Gómez Tutau, se refirió este jueves a la puesta en marcha de la nueva concesión del servicio de transporte urbano, que comenzará a operar el domingo y quedará en manos de la empresa San José, en un contexto marcado por el conflicto vigente con la UTA.

A través de una publicación en Instagram, el edil valoró el trabajo legislativo que permitió avanzar con el nuevo esquema del servicio y sostuvo que la renovación de la concesión representa un punto de inflexión para la ciudad. “El mejor proyecto que construimos no fue solo una ordenanza: fue una demostración de para qué estamos en política”, afirmó.

En ese sentido, Gómez Tutau señaló que la iniciativa impulsada desde el bloque oficialista tiene un fuerte impacto social y responde a una demanda histórica de los usuarios. “La renovación de la concesión del transporte público en Paraná es, para mí, el proyecto más importante que impulsamos como bloque, como espacio y como cuerpo dentro del Concejo Deliberante”, expresó.

Además, sostuvo que la medida apunta a mejorar la movilidad urbana y avanzar hacia un sistema más eficiente y moderno: “No solo por su impacto social directo, sino porque le da sentido profundo a nuestra participación para transformar la vida de los paranaenses de a pie y construir una ciudad más justa, moderna y accesible”.

A pocas horas de la entrada en vigencia de la nueva operadora, el escenario sigue tensionado por el conflicto gremial, aunque desde el oficialismo remarcan que la transición será un paso clave para reordenar el servicio y garantizar mejores condiciones para los usuarios.