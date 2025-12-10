Primera Nacional: Colotto borró tres nombres de peso en Colón

El nuevo director deportivo de Colón, Diego Colotto, comenzó su gestión con medidas contundentes. Apenas horas después de asumir formalmente, se reunió con el plantel y comunicó que Luis Miguel Rodríguez, Christian Bernardi y Emanuel Gigliotti no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada, en el marco de la reconstrucción que impulsa la flamante dirigencia encabezada por José Alonso.

Las determinaciones alcanzan a referentes de peso y marcan el inicio de una reestructuración profunda en el plantel que conducirá Ezequiel Medrán en 2026, sobre todo si se tiene en cuenta de que se trata de apellidos emblemáticos que estuvieron en momentos bisagra en la historia del club. Los tres fueron informados por el nuevo mánager de que no serán considerados por el cuerpo técnico de Medrán para el próximo año.

El caso más complejo es el del Pulga, figura del Sabalero en aquella campaña que lo consagró campeón de la Copa de la Liga 2021 y subcampeón de la Copa Sudamericana 2019. Mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que la institución deberá acordar una salida para formalizar su desvinculación. La decisión no sorprende dentro del nuevo proyecto deportivo, pero sí obliga a una negociación particular por la duración del vínculo.

A diferencia de Rodríguez, tanto Bernardi como el Puma, que había contado fuertes detalles sobre sus últimos meses de crisis en el club, finalizan su contrato en enero de 2026, por lo que, al no estar en la consideración del proyecto del entrenador, simplemente tomarán la decisión de no extender sus vínculos.