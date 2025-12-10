El 18 de diciembre a las 20 en el Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179, Concordia), se realizará la inauguración de la muestra en la cual se expondrán las obras seleccionadas en el Salón de Fotografía de Entre Ríos.

Participarán en la categoría Color:

1° Premio | Obra: El resplandor de Máximo | Autor: Álvaro Mariano Monzón (San Jaime).

2° Premio | Obra: El astronauta, de la serie Realismo Mágico entrerriano | Autor: Luis Vargas González (San Jaime).

3° Premio | Obra: Efímero | Autor: María Soledad Tessore (Paraná).

Por la categoría Blanco y Negro:

1° Premio | Obra: Soledades en el río | Autor: Carlos Alberto Contreras (Concordia).

2° Premio | Obra: Caballo Negro | Autor: Diego Páramo (Paraná).

3° Premio | Obra: Hermano Entrerriano | Autor: Rubén Darío Clivio (Paraná).

También serán parte, en carácter de mención, obras de: Rafael Villalba (Paraná), Noelia Folguera (Concordia), Silvia Gotte (Paraná), Eduardo Boggione (Paraná), Alan Feyt (Paraná), Laura González Languasco (Paraná), Gabriela Pérez (Paraná), Paula Coky (Paraná), Carlos Contreras (Concordia), Luis Vargas González (San Jaime).

La muestra estará abierta del 18 de diciembre al 10 de enero y se podrá visitar de martes a viernes 9 a 12 y de 17 a 20; sábados de 10 a 12 y de 17 a 19.

El jurado estuvo integrado por los fotógrafos Julián Villarraza, Juliana Faggi y Juan Vidal.

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del Museo Provincial de la lmagen.

La entrada será libre y gratuita.