Senadores del PJ reclamaron explicaciones por las irregularidades detectadas en la distribución de alimentos

En el Senado se propuso que se convoque de manera urgente a la Mesa de Diálogo Social a raíz del escándalo con los alimentos de Desarrollo Humano.

En el Senado provincial ingresó por Secretaría para su tratamiento el Expediente 33062 que es un proyecto de comunicación del senador Víctor Sanzberro (Victoria-Más para Entre Ríos), dirigido a la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisos, para que convoque en forma urgente y extraordinaria a reunión de la Mesa de Diálogo Social.

La iniciativa -que cuenta con el apoyo del senador Casiano Otaegui (Gualeguay- Juntos por Entre Ríos) se instrumentó a raíz de la actuación de la Fiscalía que allanó varios domicilios -con directos vínculos de contratados por el oficialismo en la Legislatura- y secuestró toneladas de alimentos que procedían de Desarrollo Humano, además de otras denuncias que dieron cuenta que también se habían distribuido alimentos a través de fundaciones que se manejan políticamente con funcionarios del gobierno de Rogelio Frigerio.

El senador Sanzberro manifestó en el recinto que la iniciativa “está vinculada a la distribución de la asistencia alimentaria en la provincia” y agregó que “ha circulado información periodística, denuncias y procedimientos que el Poder Judicial está llevando adelante respecto de la distribución de la ayuda alimentaria; con el senador Otaegui formamos parte de la Mesa de Diálogo Social, que surgió al cobijo de la emergencia y la Legislatura decidió crear esa Mesa como instituto de democracia participativa, plural, y tiene que ver con la transparencia”.

El senador por Victoria también indicó que “ayer (por el 5 de enero) fechamos una nota y la ingresamos al Ministerio de Desarrollo Humano donde solicitamos una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo, también hemos propuesto un temario de esa convocatoria, pedido de informe pormenorizado de la entrega de módulos, el estado actual, los controles y las medidas que se están tomando a raíz de esta denuncia”. El senador pidió a sus pares “que sea el Senado quien respalda nuestra acción y compromiso”.

Sanzberro: “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado”

El pedido tiene como objetivo que autoridades del Poder Ejecutivo brinden información detallada sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante el año 2025, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la presunta entrega clientelar de alimentos.

Durante la sesión, el senador Sanzberro explicó que la iniciativa se complementa con una nota enviada el pasado 5 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, en la que se solicita formalmente la reunión de la Mesa de Diálogo Social. “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria”, afirmó el legislador.

El proyecto aprobado expresa que “se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social”, y propone una agenda de trabajo que incluye: un informe detallado del Ministerio sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de cuentas de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante 2025, incluyendo la cantidad total, el listado de organizaciones receptoras y los procedimientos de relevamiento y rendición.

También se insta a conocer el estado actual de los controles administrativos y logísticos para garantizar la trazabilidad y el destino final de la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad; y las medidas adoptadas o a adoptar ante las recientes denuncias periodísticas y los procedimientos judiciales en curso, incluyendo la colaboración con la Justicia y la realización de eventuales auditorías.

Asimismo, los senadores solicitaron conocer propuestas concretas para fortalecer la transparencia y el control participativo de la Mesa de Diálogo Social, tales como la digitalización de las entregas, la publicación periódica de información y la implementación de auditorías externas independientes.