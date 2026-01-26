Cuenca anuncia un relevamiento de infraestructura en las escuelas entrerrianas

El Consejo General de Educación (CGE) al mando de Carlos Cuenca continuó en este primer mes del funcionario que reemplazó a Alicia Fregonese -que ocupó banca en la Cámara de Diputados de la Nación- con la reorganización del organismo. Bruno Frizzo, que había sido prosecretario general del Consejo de Educación, ahora está a cargo de un área sensible: la Dirección de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar.

“Se viene trabajando en un ceso escolar que recién está en sus primeros pasos, en su etapa inicial. Queremos tener un relevamiento de todas las escuelas de la Provincia. En base a los resultados, poder marcar prioridades. El resultado de ese censo nos va permitir una planificación con prioridades a resolver, ya sea para mantenimiento o para construcción de aula nueva, o qué tipo de obra necesita. Se está trabajando en ese censo”, dijo Cuenca a Entre Ríos Ahora.

Ya en 2024, durante la gestión de Fregonese, Educación había planificado un relevamiento de ese tipo.

Se presentó como el primer censo digital de infraestructura escolar, y para eso Educación firmó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Finanzas para posibilitar censar los 1.400 establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario.

El último censo de infraestructura escolar se llevó a cabo hace 15 años. Esta es la primera vez en la historia que se hace de manera digital, lo que permite mejorar la calidad del dato y la velocidad de los resultados.

Entonces, para la realización den censo se capacitaron a 566 directivos, mientras que otros 1.321 iban a iniciar la capacitación.