Alejandro Schneider y la reunión del 7 de marzo del Consejo Federal: “Seguramente habrá novedades importantes”

Como es característico, el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Belgrano y dirigente del Consejo Federal de AFA, Alejandro Schneider, habló con claridad ante los temas que aparecen en agenda. Los costos económicos del torneo local, la reunión de tres instituciones por fuera del ámbito liguista, la Copa Túnel con Santa Fe, las posibles novedades a nivel nacional y la marcha del club Mondonguero, fueron algunos de ellos.

La Liga y la Copa Túnel

–Se viene un año intenso, con cambios dentro de la Liga en la estructura. ¿Por dónde pasan los mismos y qué espera desde lo futbolístico y económico en la relación Liga-Clubes?

–Para este año tomé la decisión de realizar algunos cambios en el funcionamiento estructural de la Liga. Durante varios años de mi gestión, Rodolfo Emery estuvo a cargo de la gerencia, un rol que con el paso del tiempo genera un desgaste lógico y que, en determinados momentos, requiere renovación. Estoy profundamente agradecido a Rodolfo por todo lo que aportó a la institución y no tengo dudas de que, en un futuro cercano, podrá volver a acompañarnos desde otro lugar.

Este año asumió en ese cargo Tony Fontana, una persona de mi máxima confianza y un referente del ámbito liguista, con una trayectoria integral: fue jugador, director técnico y hoy también dirigente, lo que le da una mirada muy completa de la actividad.

Desde lo futbolístico también hemos introducido cambios. Buscamos darles mayor emoción a los torneos y premiar el esfuerzo deportivo. Por eso implementamos un formato de dos etapas que abarcará a las primeras divisiones masculina y femenina, a la Sub 20/23 -que este año pasará a denominarse Torneo Proyección, en sintonía con AFA- y a las categorías infanto-juveniles.

En la primera etapa jugarán todos contra todos hasta mitad de año. En la segunda parte, los equipos se dividirán en dos grupos: los mejor posicionados disputarán la Supercopa de la Liga y el resto jugará la Copa de la Liga. En ambos certámenes habrá premios económicos y, en el caso de las primeras divisiones, también se pondrá en juego la clasificación a la Copa Túnel 2027, que seguramente incrementará los premios respecto a los de este año.

En lo económico, la Liga subvenciona aproximadamente el 66 % de sus gastos de funcionamiento a través de sponsors y de las recaudaciones de los torneos Pre-Infantiles y Copa Promesas. En muchas otras ligas del país, esos costos deben ser afrontados íntegramente por los clubes afiliados.

Si bien hubo algunas quejas, los montos que se cobran equivalen a no más de 3.000 pesos por jugador por mes, considerando solo diez meses de competencia. Es un valor accesible para los clubes, especialmente si se lo compara con los torneos de índole comercial, que suelen costar entre 10 y 15 veces más, y a los que muchos clubes concurren varias veces al año.

Además, es importante destacar que nuestros torneos se juegan bajo reglamentos de AFA y Conmebol, lo que protege los derechos formativos: aquellos jugadores que lleguen al profesionalismo dejarán ingresos genuinos a las instituciones, que los tendrán debidamente resguardados hasta el final de su carrera deportiva.

–Hubo una reunión de tres instituciones junto a la Federación de Clubes para evaluar la situación económica. ¿Cuál es su análisis? ¿Alguna de estas instituciones pudo reunirse con usted?

–Me enteré por comentarios. Respeto a quienes participaron, pero no avalo esa decisión. Una de las características de esta gestión ha sido siempre la apertura al diálogo: los clubes fueron escuchados permanentemente y, en la gran mayoría de los casos, se los ayudó, siempre que los pedidos fueran razonables. Entiendo que detrás de ese encuentro hay intereses que exceden lo estrictamente económico.

–La obra de calle Córdoba fue una gran inversión.

–Sí, sin dudas, pero era absolutamente necesaria. La Liga presentaba un importante deterioro, no solo en lo visual -donde la fachada transmitía una sensación de abandono-sino también en cuestiones estructurales como la instalación eléctrica, la cañería de agua y otros aspectos de infraestructura.

En los próximos días estaremos finalizando la primera etapa, que incluye la restauración de la fachada principal, devolviéndola a su aspecto original, algo que quienes transitamos la Liga durante los últimos 30 años nunca habíamos visto. Se renovó completamente la recepción, haciéndola más moderna y cómoda, y se mejoraron todas las oficinas del casco principal.

En una segunda etapa avanzaremos sobre la remodelación del sector que rodea el patio trasero, donde proyectamos un salón de usos múltiples que nos permita volver a realizar reuniones en la sede, pero en un espacio moderno y con tecnología. Quiero aclarar, además, que todas estas obras se realizaron con fondos provenientes de sponsors privados.

______________

–La Copa Túnel tendrá un importante incentivo para los jugadores. ¿Cómo se viene trabajando con la Liga Santafesina?

–La Copa Túnel está en pleno crecimiento y ha sido un verdadero acierto. Hoy trabajamos con la Liga Santafesina prácticamente como si fuéramos una sola. Su presidente, Leandro Birollo, ha impulsado una apertura y un trabajo magnífico en su Liga.

Estamos haciendo historia en la región y el certamen tiene una repercusión nacional muy importante. Este año, en el fútbol masculino, habrá premios a repartir por un total de 36.000.000 de pesos, algo inédito en el ámbito del fútbol amateur en nuestro país.

El camino de Belgrano

–Pasó un año intenso. ¿Qué vislumbra esta temporada en lo deportivo, social y edilicio?

–El crecimiento de Belgrano es progresivo y siempre intento que todo avance de manera equilibrada. La reestructuración del fútbol, de la sede y del estadio deben ir al mismo ritmo. Belgrano es un club grande, no solo de Paraná sino de la provincia, y merece estar en un lugar mejor.

Contamos con un gran equipo de trabajo y en poco tiempo se verán avances importantes. Lamentablemente, cuando se hacen las bases de una casa o un edificio, los resultados no siempre se ven de inmediato, pero era necesario sentar esas bases para fortalecer la institución en todos sus aspectos.

Este año esperamos empezar a ver los frutos del enorme esfuerzo realizado durante 2025. Todo está en movimiento, pero siempre desde la solidez y pensando en el futuro. Tanto en la Liga como en el club, mi objetivo es dejar una base fuerte para que quien me suceda no tenga que atravesar las mismas dificultades.

–Fue clave el ingreso a AFA. En poco tiempo varios jugadores emigraron. ¿Belgrano va camino a ser potencia en inferiores?

–Era un sueño desde mi primera gestión y, por suerte, lo pudimos concretar el año pasado. Esto elevó el nivel de competencia y siempre le remarco al equipo de trabajo que Belgrano debe ser una verdadera fábrica de jugadores.

Además, debemos contar con una base sólida para el momento en que volvamos a competir en el ámbito nacional de Primera, priorizando a nuestros propios futbolistas. Belgrano terminó la última temporada de Liga con muchos chicos formados durante esta gestión y varios de ellos, gracias a su gran rendimiento, fueron transferidos a clubes profesionales. En caso de consolidarse, esos pases generarán ingresos que permitirán seguir invirtiendo y creciendo en inferiores.

–¿En cuánto tiempo Belgrano podrá volver a ser local en el Nuevo Estadio Mondonguero?

–Todavía no tenemos una fecha precisa. Se realizó un trabajo de fondo muy importante: se encargó a un estudio de arquitectos un proyecto ambicioso, pensado para cumplir con los estándares de Conmebol. Hoy contamos con una hoja de ruta clara.

Se removió completamente el campo de juego y la cancha auxiliar, y actualmente se está trabajando en el nuevo cerramiento, ya con una mirada puesta en el profesionalismo. Como en casi todo, el principal obstáculo es el financiamiento, pero seguimos avanzando a paso firme. Posiblemente el año próximo podamos volver a disputar partidos de Liga como locales, aunque para que el proyecto esté finalizado en su totalidad, tal como figura en los planos, seguramente se necesitarán un par de años más.

¿Cambios en el Consejo Federal?

–Hay rumores de cambios. ¿Qué puede pasar en el futuro con el Torneo Regional Federal Amateur y otros certámenes?

–Tal como lo dice la pregunta, por ahora son solo rumores. El próximo 7 de marzo, en Córdoba, se realizará una reunión con todos los dirigentes de Ligas y Federaciones del país, donde el presidente del Consejo Federal expondrá las reformas que se vienen.

Como todo organismo, el Consejo necesita actualizarse permanentemente y siempre ha estado a la vanguardia de esos procesos. Seguramente habrá novedades importantes.

–Mantuvo siempre un perfil bajo, pero circulan rumores sobre la posibilidad de ocupar un cargo importante. ¿Es así?

–Hace siete años que me desempeño como Delegado Provincial del CFFA y siempre trabajé de la misma manera para todas las ligas de la provincia. Todos los presidentes fueron escuchados y me animaría a decir que, en la mayoría de los casos, logramos resolver sus inquietudes.

No me moviliza la ambición por ocupar cargos importantes. Soy leal a esta gestión y trabajo dentro del camino que me indican. Si algún día consideran que puedo cumplir otra función, lo analizaré y evaluaré si estoy en condiciones de desempeñarla correctamente.

Nunca busqué ser presidente de un club, de la Liga ni ocupar un cargo en AFA; las funciones que asumí fueron consecuencia del trabajo y del compromiso sostenido en cada responsabilidad. El futuro dirá.