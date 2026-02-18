La FBER dictará un curso de oficiales de Mesa en Villaguay

El curso para oficiales de mesa se desarrollará el próximo sábado en la Ciudad de Encuentros.

La Federación de Básquetbol de Entre Ríos desarrollará un nuevo Curso de Oficiales de Mesa el próximo sábado en Villaguay. Será a partir de las 10 en el salón del Centro de Convenciones Papa Francisco, ubicado en Av. Raúl Alfonsín Nº 1853.

La capacitación, impulsada por la Comisión Técnica FBER, está destinada a personas mayores de 18 años que aún no cuenten con la capacitación oficial. Tendrá un costo de $20.000, monto que deberá abonarse en el lugar el mismo día de la jornada.

La propuesta formativa tendrá alcance habilitante para competencias provinciales, fortaleciendo así la estructura organizativa y el recurso humano indispensable para el normal desarrollo de los torneos oficiales en el ámbito entrerriano.

Desde la organización se informó que será necesario asistir con elementos para tomar apuntes. Además, quienes cuenten con tablet podrán llevarla con la aplicación de planillas digitales instalada, lo cual resultará de gran utilidad para el desarrollo práctico del curso.

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a comisiontecnica@basquetentrerios.com con los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, edad, localidad y, en caso de representar a un club, consignar la institución correspondiente. La fecha límite de inscripción fue fijada para el 18 de febrero de 2026.

Para consultas adicionales, también se encuentra disponible el mismo correo electrónico.

Cronograma de actividades

9.30 a 10: Acreditaciones

10: Apertura de la Capacitación a cargo de miembros de FBER y Cta.

10.15 a 11: Disertación a cargo de Dellagiovanna E. “Acta digital”

11 a 11.30: Disertación a cargo de Arellano C. “Cronometrista”

11.30 a 11.45: Break

11.45 a 12.15: Disertación a cargo de Arellano C. “Dispositivo de lanzamiento”

12,15 a 12.30: Disertación a cargo de Dellagiovanna E. “Saque rápido”

12.30 a 13: Evaluación Escrita Temas Desarrollados – Devolución

13: Cierre de la Capacitación a cargo de miembros de FBER y Cta.