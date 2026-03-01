San Benito sacó ventaja en la final de la Copa Entre Ríos

Este sábado por la tarde, el estadio José Bonelli de Chajarí recibió el encuentro de ida de la final de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. En ese marco, Santa Rosa recibió a San Benito Paraná en el primero de los dos encuentros que disputarán entre sí.

El partido se destrabó rápido. Iban apenas 11 minutos cuando una gran jugada personal de Yazmín Scheffer terminó en penal. La atacante villaguayense se sacó de encima a Araceli Flores con un excelente autopase y luego recibió la fuerte falta de la arquera Camila Kreiser dentro del área. De la ejecución se encargó la propia Scheffer, que remató bajo, al costado izquierdo del arco, para poner el 1-0 parcial.

Pese a que luego intercambiaron ocasiones de gol y ambos equipos pudieron haber anotado, los minutos del primer tiempo transcurrieron con ese único tanto en el marcador.

En la segunda mitad iban 20 minutos cuando llegó el segundo tanto. Un contragolpe que inició por la derecha con la pelota en posesión de Scheffer terminó con un pase hacia la izquierda para Zoe Berta. La atacante decidió rematar al arco y aunque llevaba buena colocación, su disparo carecía de potencia. Sin embargo, un fallo al intentar controlar por parte de Kreiser terminó con la pelota dentro del arco y el 2-0 parcial para el Sanbe.

Exigido por el resultado, Santa Rosa buscó por todos los caminos su chance de descuento que finalmente llegó desde el punto de penal. Fue tras un cabezazo que encontró el pique de María Gómez hacia dentro del área. La atacante llegó a definir, pero una sujeción impidió que lo haga correctamente, con lo que el árbitro sancionó penal. De la ejecución se encargó Camila Reniero, que clavó el remate en el ángulo superior izquierdo para el descuento. Fue 2-1.

Con esa ventaja, San Benito Paraná recibirá ahora la serie en su casa con la chance de quedarse con la Copa Entre Ríos. Santa Rosa, por su parte, deberá ganar para poder contar con opciones de ser campeón.

Semifinales en marcha

En la Copa Entre Ríos masculina también hubo actividad este sábado. Almagro de Concepción del Uruguay y La Florida de Chajarí igualaron 1-1 en el estadio Manuel y Ramón Núñez de La Histórica. Fue en el marco del encuentro de ida de las semifinales del certamen masculino.

La disputa de las semifinales continuará este domingo, ya que a partir de las 19.30, Juventud Urdinarrain recibirá a Independiente de Villa del Rosario en el encuentro de ida de esa serie en particular.