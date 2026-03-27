Agmer acude a la Justicia por los códigos en negro

El artículo 82° de la Constitución de Entre Ríos contiene un inciso, el d), que establece: “El salario mínimo para los obreros del Estado, el que se fijará conforme el costo de vida, no será inferior al vital y móvil. Todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones”.

Sobre esa base, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) acudirá a la Justicia para reprochar la decisión del Gobierno de fijar un aumento para el sector docente con la inclusión de códigos en “negro”, una práctica vedada constitucionalmente. La última reunión paritaria, el martes 3 de este mes, fracasó por la decisión del Ejecutivo de acudir a montos no remunerativos y no bonificables. Ante el rechazo, la suba fue pagada por decreto.

Pero el mayor gremio docente de Entre Ríos rechazó desde el vamos el tenor de la oferta salarial y ahora pretende dirimir sus cuestionamientos en los Tribunales.

La novedad la dio a conocer el secretario general de Agmer, Abel Antivero, durante una entrevista con el programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7) y se publicó en el sitio Entre Ríos Ahora. El dirigente se mostró confiado en la adhesión a la huelga de este viernes en toda la provincia, que incluirá una movilización a Paraná, con marcha de antorchas, con punto de arranque a las 18, en Plaza 1° de Mayo. Desde allí, se dirigirán a Casa de Gobierno.

“Está en el decreto que otorga el aumento: por 90 días, el Gobierno no nos va a convocar a discutir salarios. Esto es algo inusual. No encontramos registro de que un gobierno en una propuesta salarial, en un decreto de aumento salarial, establezca los plazos de la negociación. De todos modos, nosotros hemos definido ir a la Justicia, porque entendemos que ese aumento es inconstitucional, así que en estos días estaremos haciendo nuestra presentación por la vía judicial”, planteó Antivero.

En la propuesta del Gobierno, se ofertó un incremento del 50 % en la ayuda escolar, como así también un 100% de aumento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio. También se ofreció una suma no remunerativa de 25.000 pesos y de 30.000 pesos para el sector pasivo.

Por otro lado, se propuso un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en la Conectividad, con un tope de 60.000 pesos. Con estas medidas, se garantiza que un docente recién iniciado no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.

“El argumento está en el artículo 82 de la Constitución provincial, ese es el fundamento. Mañana (por este viernes) resolvemos cuál es la herramienta judicial con la que vamos a activar esta presentación. Mientras tanto, estamos en diálogo permanente con nuestro nuestra asesoría jurídica”, contó Antívero.

Respecto de la adhesión a la huelga de este viernes, el titular de Agmer sostuvo que “va a haber un alto acatamiento al paro. La lectura que hacemos es que existe un gran enojo en las escuelas, en las bases, en los trabajadores de la educación, por lo tanto, vamos a estar los 17 departamentos con mucha gente que sabemos que va a venir”.

En relación a la adhesión que tenga el paro en función del anuncio de los descuentos por los días no trabajados, y dado que en marzo fueron tres días, el dirigente gremial dijo que “el anuncio del Gobierno potenció el enojo, sobre todo porque además era un enojo que se empezó a profundizar una vez que el Gobierno aplica el aumento por decreto y que lo hace mal. Entonces, al primer enojo por la propuesta salarial, se sumó el que derivó de los errores de liquidación en el pago de ese aumento”.