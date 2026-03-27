Se difundió el cronograma de pagos de salarios de marzo a estatales entrerrianos

El Gobierno provincial informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de marzo, a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. Los pagos comenzarán el miércoles 1 de abril y se extenderán hasta el jueves 9 de abril.

El cronograma es el siguiente:

- Miércoles 1 de abril: hasta 1.150.000 pesos.

- Lunes 6 de abril (se acredita el jueves 2 de abril): desde 1.150.001 hasta 1.335.000 pesos.

- Martes 7 de abril: desde 1.335.001 hasta 1.640.000 pesos.

- Miércoles 8 de abril: desde 1.640.001 hasta 2.190.000 pesos.

- Jueves 9 de abril: superior a 2.190.001 pesos.