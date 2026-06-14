Patronato buscará cortar la racha frente a Atlético Rafaela

A partir de las 15.30 de este domingo Patronato saltará a la cancha para enfrentarse con Atlético Rafaela por la 18ª fecha de la Zona B en la Primera Nacional. El conjunto Rojinegro acumula tres partidos consecutivos sin victorias y afrontará ahora tres duelos consecutivos como local en los que intentará sumar lo máximo posible.

El árbitro de este partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella será Nelson Sosa, acompañado por los jueces asistentes Hernán Vallejos y Belén Bevilacqua. El cuarto árbitro será Leandro Billanueva. El encuentro contará con público visitante: será la segunda vez en la temporada que el Rojinegro reciba hinchas de su rival.

En su última presentación, los dirigidos por Marcelo Candia comenzaron ganando ante Agropecuario, pero la expulsión de Valentín Pereyra llevó al equipo a replegarse y sufrió el empate rápidamente, por lo que sufrió el desarrollo del encuentro y acabó empatando 1-1.

Actualmente tiene 19 puntos y está en la 14ª posición de la tabla: una victoria podría permitirle ingresar a los puestos de Reducido, pero para eso deberá ganar, algo que se le ha dificultado en sus últimas presentaciones.

El técnico tendrá que introducir una variante obligada por la banda izquierda debido a la expulsión de Pereyra. Es posible que su lugar sea ocupado por Alejo Miró, quien se mostró siempre como una buena opción ingresando desde el banco de los suplentes. Otro nombre que podría ocupar ese lugar es el de Facundo Heredia.

Por otra parte, el técnico podría evaluar el retorno de Franco Soldano, recuperado de su problema físico. De ingresar, su ingreso podría ser en detrimento de Joaquín Barolín, con Renzo Reynaga como dupla de ataque. Sin embargo, por la falta de gol de la delantera del equipo no sería extraño que Candia decidiera cambiar a ambos atacantes.

El rival

Atlético Rafaela es uno de los animadores del campeonato. En su última presentación venció a Colegiales por 1-0 como local y alcanzó los 25 puntos, con los que se encuentra actualmente en la quinta colocación, seis puntos por encima del Rojinegro.

Para este partido tendrá una baja, ya que Leonardo Flores recibió la doble tarjeta amarilla y se fue expulsado en el duelo frente al Cole. Por este motivo el entrenador Iván Juárez deberá introducir variantes dentro de su equipo.

Patronato será local de un rival duro e intentará torcer el rumbo que en las últimas tres fechas lo llevó a acumular partidos sin ganar de forma consecutiva. Deberá intentarlo en el primero de tres juegos consecutivos que tendrá como local: los próximos serán ante Midland y San Martín de Tucumán.