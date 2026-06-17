Organizaciones sociales y vecinos de Gualeguay piden al Corufa relocalizar a la empresa Soluciones Ambientales

Los abajo firmantes, vecinos de Gualeguay y de la localidad de Enrique Carbó, e integrantes de entidades de bien público que suscriben, nos dirigimos a ese Consejo en el marco de la Ley Provincial de Aguas 9.172 (Art. 87), en la que se enuncian entre sus atribuciones las siguientes:

B) Resolver cualquier cuestión que le fuera sometida por usuarios de fuentes de agua o terceros interesados dentro de su área de competencia.

C) Controlar el Uso del agua y las obras necesarias para ello.

I) Ejercer el poder de policía de aguas y exigir el cumplimiento de recaudos necesarios para promover la seguridad de las personas y bines y la preservación del medio ambiente.

En razón de lo expresado, ponemos a su consideración y resolución la situación que seguidamente exponemos.

La empresa “Soluciones Ambientales S.A.”, perteneciente al grupo “Quimiguay” se encuentra ubicada sobre Ruta Provincial N º 16, muy próximo a las localidades de Gualeguay y Enrique Carbó.

La actividad de esta empresa es el tratamiento de sustancias tóxicas peligrosas (Ley nacional Nº 24.051/ 1991, y Provincial 6.260). Dicha planta desde su emplazamiento en ese lugar, ha tenido un crecimiento permanente en sus instalaciones, aumentando la peligrosidad y riesgos ambientales en su área de influencia directa e indirecta.

“Soluciones Ambientales SA” se encuentra dentro del Valle de Inundación del Río Gualeguay, lo que determina que está dentro de un área inundable. Donde pasa la curva de nivel de 7,5 msnm según hoja topográfica 3360-23 – 1 (se adjunta copia). A la vez se encuentra en la cabecera de un arroyo, drenaje natural de la zona, que finalmente desemboca en el rio Gualeguay al sur, donde está situado el Ex balneario municipal, con el riesgo ambiental que un eventual vertido de contaminantes llegue al rio.

El terreno donde está ubicada la empresa ha sufrido inundaciones en las crecidas del Sistema Paraná-Gualeguay en los años 1959, 1983, 1998, 2007 y 2016 (remitirse a la información oficial sobre las crecidas del Río Gualeguay).

Por la razón expresada, la Empresa construyó un Terraplén de contención de crecidas que confirma que el terreno se inunda. No escapará a vuestro conocimiento que un terraplén no garantiza la seguridad para una actividad de alto impacto ambiental, ya que una fuerte inundación podría causar filtraciones, rotura del terraplén, o la superación del nivel dado, produciendo un desastre ambiental.

Resulta evidente que la Ruta 16, frente a la Planta de Soluciones Ambientales, es mucho más alta que la propia Planta, esto demuestra que quienes diseñaron la Ruta consideraron que debían asegurar la No inundación de esa Ruta. Al acercarnos a Enrique Carbó la Ruta vuelve a tomar el nivel general del Paisaje.

Cuestionamos lo dicho en el expediente Nº 702.950 foja 4717 que hace referencia a copia de Certificado de no inundabilidad. La referida copia constituye una opinión del Ing. Oscar Duarte de la Dirección de Hidráulica, relativa a una visita a la planta donde se constató el estado del lugar a esa fecha. Por lo dicho solicitamos se presente el CERTIFICADO ORIGINAL DE NO INUNDABILIDAD emitido por la Dirección provincial de Hidráulica, según requisitos del departamento Hidrología y Ordenamiento de cuencas (Formulario de requisitos, para Certificados de no Inundabilidad).

Es nuestra fundada preocupación la existencia dentro del terreno de la planta de piletas de contención de agua con materiales de desecho líquidos y sólidos en suspensión. Debido a filtraciones podrían contaminar napas de agua subterránea, con el agravante de encontrarse a muy poca distancia del Rio Gualeguay.

La existencia de Pozos de control (Freatímetros) y de producción de la empresa constituyen un posible ingreso de agua al interior de la planta, en condiciones de inundaciones del rio Gualeguay.

La empresa hasta el año 2012 se encontraba sobre Ruta 11 a pocos km de la ciudad de Gualeguay. Fue clausurada debido al impacto en napas de agua y aire que causó, lo que fue denunciado por los vecinos afectados y toda la comunidad de Gualeguay. Quedando aún contaminadas napas de agua subterránea, siendo esto un pasivo ambiental. Es también un antecedente indiscutible de la actividad de “Quimiguay/ Soluciones Ambientales”.

La Constitución Nacional consagra en el art. 41 el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, y establece sobre las actividades productivas el “deber de preservarlo”, la vez sanciona el daño ambiental. El Congreso Nacional, por su parte, ha sancionado en noviembre de 2002 las leyes de Protección del medio ambiente y de preservación y uso racional del agua, incumbiendo al poder público la aplicación de tales normas en su integralidad.

La protección de la salud de la población y la defensa en general del medio ambiente, y de sus recursos naturales, como el aire sano y el agua constituyen un deber primordial del Estado, y se confunden con otro deber, también a su cargo, que es el de asegurar la protección de la vida.

Dado el peligro que significa para nuestro Río Gualeguay y considerando también que las poblaciones de Gualeguay y Enrique Carbó sufren hace años la emisión de gases nauseabundos, sin que esto tenga solución, solicitamos al CORUFA:

Su intervención a fin de que haga cesar la actividad de la planta de “Soluciones Ambientales S.A.” en su actual emplazamiento, y su relocalización en otro lugar donde cumpla con la normativa vigente. Ello, ya que nunca debió otorgarse autorización para estar en este lugar.

Nuestro atento saludo

(*) Firman la nota dirigida al CORUFA:

Sociedad Rural Gualeguay

Federación Agraria Gualeguay

La Conchera SA Estancia y Cabañas La Libertad: firma Arturo Berisso

LELCEC Gualeguay: Pte Sra Susana Galizzi de Freyre

CRUZ ROJA Gualeguay Pte:Sra Beatriz Abraham

ECOGUAY Gualeguay: Pte. Sra. Ana Ardaiz

Gualeguay te quiero Verde: Prof. Ramon Velazquez

Agrupación Gualeguay Sin Cáncer: Pte Sr Lucas Rocha

Partido Justicialista Gualeguay: Secretario Sr. Sergio Torres

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH Gualeguay: Pte. Sr. Juan Echeverry

GREMIO ATE Gualeguay: Pte Sra. Luciana Arellano

Centro Unión Empleados de Comercio: Pte. Sr Marcelo Alessandri

Grupo Diversidad Gualeguay: Maximiliano Galligo y Pamela Maidana

Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y el cuidado de Ambiente S.E.A.: Pte. Geol. Julio Benítez

Grupo UCR Activa: Eduardo Dellagiustina

AGMER Gualeguay: Pte. Vladimir Firpo

Rotary Club Gualeguay Pte. Rubén Domínguez

Circulo Farmacéutico Gualeguay. Pte. Stefania Perier

Pelucas de Esperanza Gualeguay: Pte Elizabeth Andrada

Red de Adultos Mayores Gualeguay: Pte. Mirta Marconi

Área Natural Protegida Les Amis Prop. Luis Barcos

Área Natural Protegida Santa Adelina de Carlos Weber

Establecimiento ganadero El Recreo de Raúl Berisso

La Olla Softball Pte Sergio Bulo

Club Social Gualeguay Pte. Gervasio Pérez Zurdo

Colegio de Arquitectos de Gualeguay Pte. Arq. Gervasio Pérez Zurdo

Club BH: vice Pte. Sr Ramos

Club Náutico y Pesca Gualeguay Pte Gastón Almada