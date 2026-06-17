Mundial 2026: Portugal no pasó del empate con la República Democrática del Congo

Los lusos se pusieron en ventaja, pero los africanos lograron el empate en Houston.

La selección de fútbol de Portugal igualó 1-1 frente a la República Democrática del Congo este miércoles en Houston y no pudo sonreír en el comienzo de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

João Neves convirtió el 1-0 a los seis minutos de la primera etapa pero poco pudo disfrutar ya que el congoleño Yoane Wissa decretó el empate por 1-1 a los 50 minutos del primer tiempo.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez comenzó de la mejor manera y se puso en ventaja a los seis minutos gracias a un cabezazo de João Neves. Con la ventaja temprana, todo parecía encaminado para una presentación tranquila de los lusos, que contaron con mayor posesión y el control del juego durante gran parte de la primera etapa.

Sin embargo, Portugal nunca logró transformar ese dominio en situaciones claras de peligro. Le faltó profundidad, circulación rápida en los metros finales y precisión para ampliar la diferencia.

RD Congo se mantuvo ordenado, resistió los intentos portugueses y encontró premio antes del descanso. Sobre el cierre del primer tiempo, Yoane Wissa ganó en el área y marcó el 1-1 que cambió el panorama del encuentro.

En el complemento, Portugal adelantó líneas y buscó más peso ofensivo con el ingreso de Francisco Conceição. Aun así, chocó constantemente contra la sólida defensa africana, sostenida por una línea de cinco que neutralizó los avances rivales.

Cristiano Ronaldo dispuso de dos oportunidades para convertir en su sexto Mundial, pero no estuvo fino en la definición. Además, João Cancelo llegó a marcar, aunque su gol fue anulado por posición adelantada, da cuenta NA.

Los europeos empujaron hasta el final y terminaron jugando con tres delanteros, aunque sin la claridad necesaria para romper la resistencia congoleña. El empate dejó sensaciones preocupantes en Portugal y alimentó la ilusión de RD Congo, que celebró un punto histórico en apenas su segunda participación mundialista.

La anterior había sido en Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire y perdió sus tres partidos sin marcar goles.