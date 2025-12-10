La UATRE acordó salarios por debajo de un millón de pesos para los trabajadores rurales

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 290/2025, que define una nueva escala salarial para los empleados permanentes en el sector agropecuario para los próximos meses. Pese a que la UATRE, el gremio que participa de esta paritaria sectorial, había anticipado que no cerraría por debajo de un salario base de 1 millón de pesos, finalmente el sueldo inicial de un peón rural quedó cerca pero por debajo de esa suma: será de 967.158,27 pesos en noviembre, subirá a 978.908,17 pesos en diciembre y recién llegará a 1.000.908,17 con los salarios de enero.

Como sea, hubo negociación paritaria y consenso en el marco de la Comisión, que es el ámbito donde empleadores del sector rural negocian con el gremio los sueldos y otras condiciones laborales, según lo establecido en el Régimen de Trabajo Agrario. En la negociación también se decidió, además de fijar una nueva escala salarial, extender “una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores”, equivalente al 2% del salario.

“Fíjanse las remuneraciones mínimas del Personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley 26.727, con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2025, del 1° de diciembre de 2025 y del 1° de febrero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026, conforme se detalla en los Anexos”, dice la norma publicada en el Boletín Oficial.

Lo curioso es que el salario base a partir de enero, cuando se toca finalmente el millón de pesos, regirá según este acuerdo hasta el 30 de julio de 2026. Es decir que se especula con que no habrá inflación en la primera mitad del año que viene, publicó Bichos de Campo.

De todos modos, la norma establece: “Los integrantes de la CNTA se comprometen a reunirse cuando alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas”.

Como siempre, se aclara que estos son los salarios para los peones generales. ya que “en las actividades agrarias cíclicas o estacionales, particulares y regionales que se desarrollan en las distintas jurisdicciones, se establecerán las remuneraciones mínimas respectivas atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad específica”. Es decir, este salario puede sufrir modificaciones dependiendo de las tareas desarrolladas por los trabajadores en cada zona o actividad.

El gremio UATRE, que es la contraparte de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace más la CAME en esta paritaria, había dicho que no cerraría por debajo de 1 millón de pesos, ya que consideraba los salarios del sector como unos “de miseria”. Sin embargo, en la negociación cedió a esperar a enero para llegar a esa meta objetivo.

Como suele suceder en todos los últimos años, mucho debe haber tenido que ver en esa decisión el último artículo de la resolución: “Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece en el 2% mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la UATRE. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución”.

Estas cuotas sindicales compulsivas son las que el propio gobierno quiere erradicar ahora como parte de la reforma laboral que se discute en el Congreso en sesiones extraordinarias.