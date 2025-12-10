El entrerriano Fernando Zampedri se consagró por sexta vez consecutiva como el máximo goleador en Chile.

El fútbol chileno llegó a su fin con la histórica consagración de Coquimbo Unido, pero también con otro récord consagratorio del chajariense Fernando Zampedri en Universidad Católica. El atacante entrerriano se coronó como máximo goleador del torneo más importante del país trasandino y continúa batiendo marcas.

El futbolista nacido en Chajarí, capitán y líder de Universidad Católica, se coronó otra vez en su carrera como máximo goleador del fútbol chileno con 16 tantos. El delantero nacionalizado chileno sumó el título de goleador de la temporada por sexta vez en su carrera.

El delantero de Universidad Católica ahora va por uno de los récords más importante del fútbol chileno: si consigue ser el máximo goleador del país en la próxima temporada, igualará a Atilio García, quien se quedó con la marca consecutiva por siete años seguidos desde 1938 a 1944.

Desde su llegada al club en 2019, Fernando Zampedri jugó 225 partidos con la camiseta de Universidad Católica, marcó 139 goles y dio 11 asistencias, transformándose en uno de los máximos ídolos de la historia del club.Fútbol: el entrerriano Zampedri, otra vez máximo goleador en Chile.

