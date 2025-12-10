Inscripciones abiertas al taller de cine animado

Los talleres de verano de Toby Anima comenzarán a desarrollarse desde el sábado 13 de diciembre en Paraná, orientados a niñas y niños de entre 8 y 13 años. Las actividades se dictarán todos los sábados de 10 a 11:30 en el Espacio Cultural MU, ubicado en Urquiza 719, y serán coordinadas por Ricardo "Jaimo" Jaimovich y Leticia Menón. La propuesta busca acercar a las infancias al mundo del cine animado a través de técnicas experimentales, ejercicios y dinámicas que faciliten la construcción de personajes, el manejo de objetos y las experiencias de stop motion.

Los talleres se desarrollarán mediante distintos módulos. Quienes participen comenzarán con una introducción a las leyes básicas de la animación, la construcción de una historia, la escritura de un guion y el diseño de personajes. A partir de eso, trabajarán en la elaboración de storyboards y tiras cómicas, y comenzarán a usar diferentes materiales para crear animaciones simples que permitan comprender el principio del movimiento cuadro a cuadro.

Otro componente central será la animación con objetos y materiales cotidianos. Durante las clases, se utilizarán piezas de Lego, alimentos, broches, corchos, papel, telas y otros elementos que los propios niños pueden encontrar en sus casas. También habrá un módulo especial dedicado a la animación con muñecos, en el que los chicos diseñarán un personaje desde el papel hasta su construcción final, usando alambre, porcelana fría, tergopol y otros materiales livianos.

Parte del taller incluirá además la creación de escenarios de pequeño formato. Los grupos trabajarán sobre maquetas elaboradas con cartón, telas, acrílicos y algodón, acompañadas por prácticas de iluminación básica y efectos especiales aplicados a escenas de stop motion. Estas actividades se complementarán con un taller de juegos ópticos, donde se abordará una breve historia del cine animado y se construirán dispositivos como el taumatropo, el fenaquistiscopio y el zoótropo, herramientas que permiten comprender el origen del movimiento en la animación.

El cronograma contempla clases dentro del Espacio Cultural MU y otras en plazas de la ciudad, como Alvear, Alberdi y Sáenz Peña, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La idea de incorporar espacios al aire libre busca aprovechar el verano y generar un entorno menos estructurado que facilite el trabajo grupal y la experimentación. Las actividades se extenderán durante diciembre, enero y febrero, con la posibilidad de inscribirse por mes o por la temporada completa.

Las inscripciones se realizan a través de este formulario.

Por dudas y consultas sobre el valor de las clases, enviar un correo a universojaimo@gmail.com