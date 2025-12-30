Asamblea Feminista  se suma a la manifestación de ATE: protestan contra “despidos, ajuste y precarización”

“’Achicar el Estado es agrandar la Nación’, así definió, en una frase, el plan de reformas económicas neoliberales José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Hoy, con esa misma premisa, el gobierno provincial que encabeza Rogelio Frigerio, en consonancia con los recortes que viene realizando el presidente Javier Milei, continúa desguazando áreas del Estado”, se pronunció la Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries.

La agrupación se sumará este martes a las 9, a la manifestación que encabezará ATE a Casa de Gobierno. “La caída de contratos de más de un centenar de personas en el Estado provincial en este diciembre no es azarosa. Busca destruir políticas públicas en áreas claves que este gobierno dice tener como prioritarias, como son la educación y la salud, y disciplinar a las y los trabajadores estatales que vienen realizando asambleas en sus espacios de trabajo para defender sus derechos. Se añade a esto las personas que trabajaban en programas nacionales atendiendo a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y desde hace dos años vienen siendo recortados por la motosierra nacional”, señalaron.

“Áreas y programas que se dedican a políticas públicas para la prevención de adicciones, del suicido, la violencia de género y hacia las niñeces y adolescencias o la atención de las personas adultas mayores o con discapacidad, son despojadas de su recurso más valioso: personas formadas durante años para atender y planificar acciones en estos temas tan preocupantes. A eso se le anexa la destrucción de un área que reconstruye la memoria de la última dictadura en nuestra provincia para llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad”, manifestaron.

De inmediato, compararon: “Como bien dice el dicho popular ‘el hilo siempre se corta por lo más delgado’. Al aumento de problemáticas en estas áreas, debido al contexto de empobrecimiento, se le agrega ahora que ya no habrá dónde recurrir, porque el Estado se retira. Si sos niña o niño abusado, mujer o diversidad golpeada o maltratada, viejo o vieja sin plata para los remedios, si tenés alguna discapacidad o problemas de salud mental o adicciones; sos desechable”.

Después pregunatron: “¿Dónde están los trabajos del sector privado que promete Frigerio? ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon en comparación con la cantidad de despidos que se vienen dando? ¿Cuántas nuevas empresas abrieron sus puertas en la provincia en comparación con las que tuvieron que bajar la persiana como en las peores épocas de nuestro país? ¿El sector privado se encargará de nuestras niñeces, adolescencias, vejeces, personas con discapacidad?”

“Mientras se le bajan los impuestos al sector industrial y agropecuario con la promesa de la creación de nuevos puestos de trabajo, las y los trabajadores precarizados, las y los pobres seguimos pagando los mismos impuestos. Anexado a esto los salarios están congelados para quienes tienen trabajo y quienes sobreviven día a día vendiendo lo que sea o trabajando de sol a sol para llegar a tener un plato de comida en la mesa, lo hacen en condiciones inhumanas”, agregaron y volvieron a preguntar: “¿Quién comprará lo que se produzca en Entre Ríos si no hay trabajadores y trabajadoras? ¿Se venderá en otros países que si protegen su producción nacional limitando las importaciones? ¿Podrán competir nuestras empresas entrerrianas y el sector comercial con los productos importados que están ingresando gracias al ‘libre mercado’? ¿Esta es la provincia que queremos? ¿No será que provincias pobres y endeudadas permiten el sometimiento necesario para destruir nuestra Nación?. ¿Queremos seguir trabajando o la jubilación no alcanza? ¿Queremos tener más plata o tenemos cuatro trabajos para llegar a finde mes? ¿Elegimos tener un emprendimiento o no tenemos otra opción? ¿Queremos trabajo sin vacaciones, ni licencias, ni derechos con la promesa de la “libertad” de trabajar cuándo y cuánto queramos?”.

Consideraron necesario “preguntarnos qué país y qué provincia queremos construir”. “Nosotras y nosotres sabemos que no es el mismo y la misma que quieren Milei y Frigerio, que utilizan las mismas recetas de los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Recordamos que Frigerio formó parte de dos de estos gobiernos como funcionario, al igual que muchos y muchas de los que hoy ocupan cargos en la función pública y nos hablan de la ‘casta’”.

“Nos solidarizamos y abrazamos a las y los trabajadores del Estado provincial que este fin de año reciben el cínico regalo de quedarse sin su fuente laboral, mientras los dineros de las arcas provinciales se invierten en congresos de meditación, aportes a fundaciones disfrazados de capacitación y modernización y nuevas contrataciones más cercanas a la ideología de este gobierno. No son ñoquis, son trabajadoras y trabajadores que garantizan derechos en todo el territorio provincial”, manifestaron.

Por último, puntualizaron:

“La precarización tiene que ser desmantelada con la gente adentro.

No sobran personas, falta un Estado que garantice derechos.

No sobran trabajadoras y trabajadores, faltan decisiones políticas para atender a las personas más vulnerables.

No son caídas de contratos, son despidos de trabajadores y trabajadoras en condiciones de precariedad”.

“La Asamblea feminista de MLTTyNB adhiere y acompaña la concentración de trabajadoras y trabajadores estatales, en casa de Gobierno este 30 de diciembre a las 9”, cerraron.