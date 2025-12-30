AJER repudió la no renovación de contratos en el Estado provincial y ratificó su apoyo a la lucha de ATE

La Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), repudió la no renovación de contratos en el Estado provincial. “El ajuste y el achique del Estado son políticas recurrentes en las gestiones de derecha, y el gobierno de Rogelio Frigerio no es la excepción”, señalaron desde el sindicato. “La provincia finaliza el año con el despido de un centenar de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales cuentan con hasta diez años de antigüedad”, agregaron.

En un parte de prensa, desde la Asociación manifestaron que “a la crisis generada por el Gobierno nacional -que destruye sistemáticamente el empleo y provoca el cierre de miles de pymes-, se suma ahora la gestión provincial, profundizando la desocupación y la pobreza”.

Sostuvieron que ante este escenario, “la AJER repudia categóricamente estos despidos y ratifica su apoyo incondicional a la lucha de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en defensa de los puestos de trabajo”.