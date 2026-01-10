La Fiesta Provincial de los Reyes Magos comenzará este domingo

La Comisión Organizadora de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos confirmó la reprogramación del tradicional evento que se desarrolla en la ciudad de Paraná, debido a las condiciones climáticas registradas en los últimos días. La celebración se llevará a cabo finalmente el domingo 11 y el lunes 12 de enero, con inicio de actividades a las 20 en ambas jornadas, manteniendo la programación prevista.

Según se informó oficialmente, la fiesta se desarrollará en Paraná y conservará su carácter tradicional, con propuestas pensadas para toda la familia. La reprogramación no implica cambios en la grilla artística ni en las actividades previstas, sino únicamente en las fechas, que fueron ajustadas para evitar inconvenientes derivados del clima.

El domingo 11 de enero, a partir de las 20, se realizará la tradicional caravana de los Reyes Magos. El recorrido comenzará en la intersección de avenida Américas y Jorge Newbery y se extenderá hasta el predio del camping del festival, donde luego continuarán las actividades centrales. A las 21 del domingo está previsto el inicio del espectáculo principal, que incluirá la presentación del Pesebre Viviente, junto a diversos números artísticos y musicales. Sobre el escenario participarán Vení a Bailar con Sandra, Martín Peralta, el grupo Lo que Salga, el Payaso Almíbar, proveniente de la ciudad de Buenos Aires, César Nani, Los Hermanos Corradini y Trío Alegría.

El lunes 12 de enero las actividades comenzarán nuevamente a las 20 con una propuesta centrada en el espectáculo musical. La grilla prevista para esa jornada incluye las presentaciones de MS Dance, Cristina Godoy, Los Nuevos Herederos del Chamamé, una nueva participación del Payaso Almíbar, Julio Uro y su banda, llegados desde la provincia de Formosa, además de La Previa, Hugo Velásquez y su conjunto, e Inesperados.

Desde la comisión organizadora informaron que el predio contará con un sector de 600 sillas de uso gratuito y un parque infantil con peloteros para los más chicos.

No está permitido el ingreso con conservadoras, mochilas con alimentos o bebidas.

Además, se ofrecerá un bono contribución voluntario de $5.000, que permitirá participar de un sorteo diario cuyo premio será una freidora de aire.

El estacionamiento tendrá un costo de $5.000 para autos y $2.000 para motos, sin límite horario.