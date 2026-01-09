Se reprograma el inicio de los Festivales Populares

Desde el municipio se informó que, debido a las condiciones climáticas previstas, la primera edición de los Festivales Populares que iba a realizarse este viernes se reprograma para el domingo 11 de enero, a las 20, en el Parque Lineal Sur.

La propuesta cultural, enmarcada en la Agenda de Verano, recorrerá distintos barrios de la ciudad durante el mes de enero y mantiene su programación con música en vivo, circo, feria de emprendedores y actividades pensadas para disfrutar en familia.

El primer encuentro contará con las presentaciones de Circo Estelar, Guada Frías, Gualicheros, Súper Banda Estrella y La Hora de lo que Pinte, conformando una grilla diversa que reúne distintas expresiones artísticas y musicales. La entrada será libre y gratuita.

Además, el festival incluirá patio gastronómico, feria de emprendedores y el Premate de Cebadores, concurso rumbo a la 35ª Fiesta Nacional del Mate, sumando propuestas para toda la comunidad y promoviendo el encuentro en el espacio público.