San Benito Paraná juega este sábado por la Copa Entre Ríos

Serán tres los partidos que le darán movimiento de arranque a la quinta fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. Las Zonas 1, 3 y 5 tendrán acción con participación paranaense en el marco de la primera de esas zonas.

Siguiendo el cronograma de partidos, el primero de los duelos será el correspondiente a la Zona 3, por la que Peñarol de Rosario del Tala recibirá a Social y Deportivo San José a partir de las 18. El Tricolor talense está último sin puntos y su rival es el líder e invicto de la zona: tiene nueve unidades.

Luego, desde las 20.30, habrá acción en cancha de Patronato de La Paz. Allí, Malvinas jugará como local ante San Benito Paraná en un duelo que contará con el arbitraje de Verónica Gaitán. El elenco paranaense es el líder con 10 puntos, mientras que las paceñas están en el último puesto con una unidad.

Por último, a partir de las 21, La China de Concepción del Uruguay será anfitrión de Atlético de esa misma localidad. El partido se jugará en el estadio de María Auxiliadora y enfrentará a segundo y tercero de la tabla de posiciones. La China suma tres unidades, mientras que Atlético todavía está sin puntos.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 5

-Zona 1:

Sábado 10/1:

20.30: Malvinas (La Paz) - San Benito Paraná.

Domingo 11/1:

20: Barrio Sud (Villaguay) - Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 11/1:

17: Santa María de Oro (Concordia) - Santa Rosa (Chajarí).

19: Los Teros (Feliciano) - Atlético Nueva Vizcaya.



-Zona 3:

Sábado 10/1:

18: Peñarol (Rosario del Tala) - Social y Deportivo San José.

Libre: Deportivo Urdinarrain.



-Zona 4:

Domingo 11/1:

18: La Higuera (Concepción del Uruguay) - Gimnasia (Concepción del Uruguay).

Libre: Juventud Unida (Gualeguaychú).



-Zona 5:

Sábado 10/1:

21: La China (Concepción del Uruguay) - Atlético Uruguay.

Libre: Independiente (Gualeguaychú).