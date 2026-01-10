Independiente comienza la Serie del Río de la Plata ante Alianza Lima

Este sábado, luego de casi dos meses sin actividad en un campo de juego ante el público, Independiente volverá a salir a las canchas. Será desde las 21, en el estadio Parque Viera de Montevideo, donde enfrentará a Alianza Lima por la Serie Río de La Plata.

Este primer encuentro de pretemporada marcará el inicio de una serie de partidos que le permitirán al Rojo ponerse a punto para el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Gustavo Quinteros, entrenador del equipo, tendrá posibilidad de acomodar las piezas y buscar el mejor rendimiento posible.

No será el único encuentro en Uruguay. Después del partido de este sábado, el equipo de Avellaneda se medirá con Everton (Chile) el martes 13 de enero; y ante Montevideo Wanderers, el viernes 16 de este mismo mes. Con estos duelos en agenda, la preparación para el torneo entrará en un punto álgido.

En su preparación para el encuentro, Quinteros podría producir el debut de Ignacio Malcorra con la camiseta del Rojo. El mediocampista llegó en libertad de acción luego de finalizar su contrato con Rosario Central y firmó por una temporada con posibilidad de extender su vínculo un año más.

En frente, el rival tendrá la novedad de su entrenador. Pablo Guede llega para conducir al equipo luego de la última experiencia al mando de Néstor Gorosito. Por otra parte, en las últimas horas oficializaron la contratación de Luis Advíncula, que se fue de Boca Juniors tras rescindir su contrato. El Rayo no estará este sábado: debe continuar su preparación física.

En el equipo argentino dirán presente el concordiense Leonardo Godoy y el ex Patronato Gabriel Ávalos. Ambos estarían desde la partida en el encuentro.

Las formaciones para este encuentro, con confirmaciones oficiales pendientes, serían las siguientes:

-Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti.