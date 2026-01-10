Central Entrerriano volvió al ruedo con victoria en casa

En el estadio José María Bértora, Central Entrerriano recibió la visita de Villa Mitre de Bahía Blanca en el regreso a la actividad por la Liga Argentina de Básquet. A casi un mes de la victoria frente a Ciclista de Junín como visitante (fue el 12 de diciembre), el Rojinegro volvió a su casa para intentar seguir creciendo dentro de la Conferencia Sur del torneo. Los árbitros del encuentro fueron Martín Pietromónaco y Matías Sotelo.

Con nueve puntos de Johu Castillo Borja, el conjunto entrerriano jugó el primer cuarto siendo una aplanadora. Es por este motivo que obtuvo rápidamente 13 puntos de ventaja con los que pudo construir el partido con mayor tranquilidad. El parcial de 25-12 lo dejó en una situación cómoda dentro del encuentro.

Villa Mitre reaccionó en el segundo tramo y la diferencia se mantuvo entre los 14 y 10 puntos. La paridad del parcial no les permitió acercarse a los bahienses, pero los entrerrianos tampoco pudieron alejarse. Fue 20-19 para Villa Mitre, para que el resultado al descanso favorezca al anfitrión por 44-32.

Y en esa tónica fue todo el segundo tiempo. La diferencia, Central la hizo durante los primeros diez minutos y con ella trabajó durante todo el encuentro. Villa Mitre no podía acercarse y por eso el partido se decantó para el lado entrerriano. El tercer parcial acabó 20-20 y en el último se impuso el visitante, pero por un escueto 15-13.

Fue 77-67 el triunfo de los dirigidos por Martín Pascal, que siguen siendo protagonistas dentro de la Conferencia Sur del torneo. Con récord 8-5, ahora se ubican en la séptima posición de la tabla de su zona. Villa Mitre, por su parte, está 12°, con récord 4-7.

En su próxima presentación, el Rojinegro recibirá a Pergamino en el estadio José María Bértora a partir de las 21.30 de este domingo 11 de enero.

-SÍNTESIS-

Central Entrerriano 77-67­ Villa Mitre.



Parciales: 25-12 // 44-32 (19-20) // 64-52 (20-20) // 77-67 (13-15).



Formaciones:

CENTRAL ENTRERRIANO (77)

*Aquiles Montani Wortzel: 15pts, 4rbs, 2as, 2per.

*Johu Castillo Borja: 20pts, 6rbs, 2rec, 1per.

*Nicolás Reynoso: 10pts, 6rbs, 2rec, 3per, 2ta.

*Mario Ghersetti: 5pts, 6rbs, 1as, 2per.

*Cristian Zenclussen: 4pts, 3rbs, 1per.

Cristian Pérez: 3pts, 5as, 2rec, 2per.

Lautaro Pividori: 12pts, 1rb, 3as, 8rec, 5per.

Marcos Panozzo: 6pts, 4rbs, 2as, 1rec.

Juan Siboldi: 2pts, 2rbs, 1rec, 1ta.

Benjamín Lado: ---.

DT: Martín Pascal.



VILLA MITRE (67)

*Emilio Giménez: 10pts, 7rbs, 2as, 3rec, 2per, 1ta.

*Alejo Blanco: 2pts, 1per.

*Federico Harina Martini: 14pts, 6rbs, 1as, 5rec.

*Franco Pennacchiotti: 13pts, 16rbs, 3as, 1rec, 7per, 1ta.

*Luciano Tambucci Yaben: 3pts, 4rbs, 1rec, 2per.

Ignacio Alem: 4pts, 1rb, 1as.

Fabián Sahdi: 7pts, 4rbs, 3as, 1rec, 3per.

Manuel Iglesias: 4pts, 5rbs, 2per, 1ta.

Julián Lorca González: 10pts, 5rbs, 2per.

Joaquín Jasen: ---.

DT: Sebastián Ginóbili.



*Inicialistas.



Árbitros: Martín Pietromónaco y Matías Sotelo.



Estadio: José María Bértora.