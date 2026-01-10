Echagüe y Rowing darán su primer paso en la Liga Nacional de Vóley

Echagüe y Rowing volverán a jugar la Liga Nacional, por la que se enfrentaron en 2025.

En el marco de la Zona A de la Liga Nacional de Vóley masculino, tanto el Atlético Echagüe Club como el Paraná Rowing Club harán su estreno este sábado. Ambos debutarán a partir de las 21 frente a sus respectivos rivales en el marco de la Zona A del torneo, por la que serán locales durante este fin de semana.

En el caso de Echagüe, su estreno será en el estadio Luis Butta. Allí enfrentará a Unión Vecinal de Trinidad, en un cotejo que contará con el arbitraje de Pérez y Leiva. La supervisión del partido entre paranaenses y sanjuaninos estará en manos de Schulte.

Rowing, por su lado, debutará en el Parque Escolar Enrique Berduc. El Remero se medirá con Obras de San juan en un partido que tendrá el arbitraje de Gómez y Vildoza. Maccione será el responsable de supervisar el encuentro.

La actividad por la Zona A comenzó este viernes con la disputa de dos encuentros que resultaron muy parejos. Lafinur superó a Libertad de San Jerónimo Norte por 3-2, mismo marcador con el que Villa Dora se impuso a La Calera. Una victoria por mayor margen, permitiría a los paranaenses comenzar liderando la tabla.

El domingo volverán a jugar los dos equipos paranaenses, pero cambiarán de rivales. Rowing recibirá a Unión Vecinal Trinidad; mientras que a Echagüe le corresponderá medirse con Obras San Juan. Ambos partidos comenzarán a las 19.

Planteles

En la previa al desarrollo de la Liga Nacional de Vóley masculino, ambos clubes confirmaron sus planteles para esta temporada. Quedaron conformados de la siguiente manera:

-Rowing (dirigido por Jesús Nadalín) Felipe Requejo, David Rodríguez, Francisco Pérez, Fausto Furtado, Uriel Lazo, Valentino Rivarola, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Santiago Aranda, Gianni Gasparín, Tiziano Solari, Jeremías Acevedo, Federico Borghello, Mateo Maier, José Gaioli, Mariano Rivero, Santino Saltzman, Benjamín Dalmasso, Santiago Castillón y Martín Pérez.



-Echagüe (dirigido por Ignacio Corona): Denis Pérez, Héctor Ganduglia, Fausto Galizzi, Pedro Sciarra, Henry Sinner, Enrique Gallinger, Franco Bournot Nasca, David Carricaburu, Juan Hollmann, Héctor Colombo, Ignacio Devecchio, Jesús Rondán, Francisco Schell, Augusto Moscovich, Thiago Jacob, Salvador Mansilla y Felipe Sosa.

Formato

En la primera rueda de este torneo, los equipos se enfrentarán todos contra todos dentro de su propia zona en partidos de ida y vuelta. Una vez que se hayan concretado todos los enfrentamientos, los cuatro primeros de cada grupo clasificarán a los playoffs por los ascensos.