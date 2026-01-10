La Unión sigue imbatible jugando como local

La Unión de Colón venció como local y se prende en la parte alta de la tabla.

Este viernes por la noche, La Unión de Colón dio su primer paso de 2026 en el marco de la Liga Argentina de Básquet. Por la Conferencia Sur, recibió a Pergamino Básquet en el estadio Carlos Delasoie. Los árbitros del encuentro fueron Danilo Molina y Emanuel Sánchez.

El primer cuarto fue quizás el momento de mayor paridad del encuentro. Ambos equipos tuvieron carencias en ataque y virtudes defensivas que mantuvieron el tablero con bajo goleo. Es por eso que al cabo de los primeros 10 minutos de juego el marcador parcial era de 15-15.

Sin embargo, La Unión se despertó en el segundo tramo y no solo que impidió anotar a su rival, sino que también le convirtió muchos puntos. El parcial de 26-9 le dio gran comodidad al conjunto colonense, que se retiró al descanso ganando por 17 puntos de diferencia en el tablero: 41-24.

En el reingreso se dio un tramo con altísimo goleo por parte de ambos conjuntos, pero otra vez se impusieron los dirigidos por Martín Guastavino (29-25). Con 21 puntos de ventaja (70-49), el último descanso llegó con una situación muy favorable para los entrerrianos.

En el tramo final, ya con la rotación activada, La Unión volvió a imponerse por 23-17 para cerrar con una amplia victoria por 93-66. Buen triunfo y comodidad en la tabla: ahora está tercero con récord 9-3 en la Conferencia Sur.

El goleador del equipo fue Rodrigo Acuña, con 18 puntos, pero lo secundaron de cerca Gonzalo Romero y Valentino Salamone, que anotaron 16 puntos cada uno (gran precisión en tiros de dos puntos por parte de ambos: 87% y 88%, respectivamente).

En su próxima presentación, el Rojo volverá a ser local: recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca este domingo 11 de enero a partir de las 21.

-SÍNTESIS­-

La Unión 93-66 Pergamino Básquet.



Parciales: 15-15 // 41-24 (26-9) // 70-49 (29-25) // 93-66 (23-17).



Formaciones:

LA UNIÓN (93)

*Álvaro Merlo: 2pts, 2rbs, 4as, 2per.

*Gonzalo Romero: 16pts, 4rbs, 2as, 1rec, 2per.

*Matías Caire: 12pts, 3rbs, 1rec, 2per.

*Rodrigo Acuña: 18pts, 7rbs, 1as, 4per, 1ta.

*Guido Cabrera: 6pts, 4rbs, 2as.

Nicolás Henriques: 10pts, 3rbs, 7as, 6rec, 1per.

Lucio Longoni: 7pts, 4rbs, 4as, 3rec, 3ta.

Ignacio Eder: 6pts, 4rbs, 1as, 1rec, 3per.

Valentino Salamone: 16pts, 4rbs, 2as, 2rec, 2per.

Salvador Falco: 1rb.

DT: Martín Guastavino.



PERGAMINO (66)

*Emanual Shepherd: 10pts, 5rbs, 2as, 1rec, 3per.

*Juan Bello: 8pts, 2rbs, 2as, 1rec, 4per.

*Nicolás Rodríguez: 11pts, 7rbs, 3as, 2rec, 2per.

*Jonatan Slider: 7pts, 2rbs, 1as, 3rec, 2per.

*Lucas Mohnen Vitabar: 13pts, 5rbs, 1as, 2per, 1ta.

Bautista Marconato: 3pts, 3rbs, 1rec, 2per, 1ta.

Paulo Salazar Castillo: 1pt, 2rbs.

Tomás Quinteros: 1as, 1rec.

Martín Gandoy: 10pts, 1rb, 3as, 2per.

Tomás Rossi: 3pts, 1as, 1per.

DT: Federico Díaz.



*Inicialistas.



Árbitros: Danilo Molina - Emanuel Sánchez.



Estadio: Carlos Delasoie.