El entrerriano Kannemann por ahora no piensa en un regreso al fútbol argentino

El entrerriano Walter Kannemann llegó en 2016 a Gremio y casi 10 años después sigue en la entidad de Porto Alegre, consolidado como capitán y uno de los máximos ídolos modernos del club. Ya a sus 34 años, el marcador central con pasado en la selección argentina explicó su decisión de no pensar en una salida del Tricolor, descartando un regreso al fútbol argentino en el corto plazo.

En la antesala del debut de Gremio en el Campeonato Gaúcho es que el entrerriano habló con la prensa y explicó su postura de cara al mercado de pases: “Mi idea es cumplir lo firmado y después ver cómo me siento. Si se puede seguir, sería hermoso, pero esto cambia todo el tiempo. Siempre aparecen versiones, sobre todo a principio de año. Me quedan dos temporadas acá y estoy muy contento. Mientras esté, voy a dar el máximo y ayudar al equipo en todo lo que pueda".

El contrato del Gringo expira en diciembre del 2027, por lo que -salvo una decisión en contrario desde la institución- su vuelta al fútbol argentino tendrá que esperar. El campeón de la Copa Libertadores 2014 y Torneo Inicial 2013 con San Lorenzo se encuentra en la entidad de Porto Alegre desde mediados del 2016, tras un breve paso por Atlas de Guadalajara luego de dejar Boedo.

Desde su arribo, el entrerriano se tornó un pilar en la defensa gaúcha, que un año más tarde conquistó la Copa Libertadores. Si bien durante su ciclo se fue al descenso en 2021, Kannemann siempre primó permanecer en Gremio y a sus 34 años sigue vigente como segunda marcador central, con 334 partidos desde su llegada junto a cinco goles y seis asistencias que acompañó con ocho títulos. Un paso que le ubicó en la órbita no solo de los Gauchos de Boedo sino también de Boca e Independiente, intereses que nunca lograron materializarse en transferencias.