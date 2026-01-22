Noche de rock en Casa Encendida con canciones de Guasones y Jóvenes Pordioseros

El espacio cultural Casa Encendida, ubicado en Andrés Pazos 179, será escenario de una noche dedicada al rock nacional. La propuesta se llevará a cabo este sábado 24 de enero a las 22 y estará a cargo de Ayrton Bugoni y Ale Garay, quienes interpretarán un repertorio de canciones de Guasones, y de Martín, integrante de Hijos de la Noche, que presentará versiones de temas de Jóvenes Pordioseros. El encuentro se realizará con la intención de ofrecer al público una velada musical centrada en clásicos conocidos del rock argentino.

Desde la organización señalaron que la idea de la actividad es generar un espacio para compartir canciones que forman parte del cancionero popular, invitando a cantar y participar de manera distendida. Bajo la consigna de "noche de puro rock", Casa Encendida continúa con su programación de verano, orientada a sostener propuestas culturales de acceso gratuito y a promover la música en vivo.

El primer tramo de la noche estará protagonizado por Ayrton Bugoni y Ale Garay, quienes recorrerán canciones del grupo Guasones, una de las bandas más celebradas del rock argentino de las últimas décadas. A continuación, Martín, del proyecto Hijos de la Noche, interpretará canciones de Jóvenes Pordioseros, otra de las bandas destacadas del rock barrial, en una selección que busca repasar temas íconos de su discografía.

Además del espectáculo musical, el espacio contará con barra y opciones de comida durante toda la noche.

La entrada será libre y gratuita.